Hai capito chi è Paolo Fox? Età, vita privata, moglie, fidanzato, compagno

Chi è Paolo Fox, l’astrologo più famoso in Italia? Scopriamo la sua età, la vita privata e la biografia. Paolo Fox è nato a Roma il 5 febbraio 1961 e ha quindi 61 anni. È conosciuto dal pubblico televisivo come il volto dell’astrologia fin dai primi anni ’90, essendo il “re” dell’oroscopo sia in televisione che in radio e nella stampa, dove scrive per Di Più TV da diversi anni. Dopo aver collaborato con diverse riviste negli anni ’90, Paolo ha scritto il suo primo libro sull’astrologia nel 1997. Ha fatto il suo debutto in radio con Lattemiele e Radio Deejay, dove ha realizzato l’oroscopo settimanale. Tuttavia, è stato solo nei primi anni del 2000 che è diventato presente anche in televisione, diventando popolare con la trasmissione domenicale di Rai 1, Domenica In.