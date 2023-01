Oroscopo Branko settimana dal 1 all’8 gennaio 2023, lo zodiaco migliore di inizio anno

ARIETE

La tua visione di ciò che ti circonda guadagna un po’ di soggettività, ma c’è una forte motivazione per te a vederlo con più realismo e razionalità. È fortemente connesso con il tuo senso di autostima e questo ti sarà utile per affrontare le frustrazioni emotive, familiari o personali, andando oltre con una visione obiettiva. Nettuno ha mobilitato profondamente il tuo subconscio e ora questa energia favorisce i guadagni materiali e il rafforzamento del tuo senso di autostima. Cerca di essere in pace e fluidità con i tuoi problemi psichici, subconsci e/o spirituali, poiché questo movimento ora ti fornisce abbondanza, fertilità e possibilità materiali.

TORO

Le tue emozioni riguardo alle questioni materiali ed economiche sono più intense, ma c’è un forte stimolo per affrontarle con maturità e razionalità. C’è persino una facilità nel lucidare i bordi emotivi e mobilitare i tuoi guadagni. Il tuo magnetismo mentale è alto, così come il tuo senso di autostima. Usa la forza affermativa per vincere.La tua sensibilità verso amici, gruppi, cause ed esperienze collettive è stata mobilitata dal posizionamento di Nettuno. Tutto questo ti dà forza e ti permette di essere autentico, unico e di riconoscere il tuo valore. È anche facile mobilitare questioni più ampie a tuo favore. Cerca di essere quello che sei e conta sull’aiuto delle persone.

GEMELLI

Sole e Luna nel tuo segno (solare o nascente) ti portano grande concentrazione su te stesso. Sei più consapevole di te stesso e delle tue emozioni. L’aspetto facilitato con Saturno ti consente una maggiore fermezza di principi e fede, rafforzando il tuo senso dello scopo. Concentrati ora sulla risoluzione dei tuoi problemi emotivi e psicologici, poiché ciò faciliterà il progresso della vita materiale. La posizione di Nettuno nel cielo ti ha fatto ripensare, trascendere, sacrificare e/o dedicarti profondamente al tuo lavoro e alla tua carriera. In ogni caso, la questione della carriera e dell’autorità ora ti dà un profondo bisogno di entrare in contatto con problemi emotivi subconsci. Devi essere consapevole del valore delle tue emozioni per capire le migliori direzioni che dovrebbe prendere la vita esteriore

CANCRO

La Luna, la tua reggente, ti porta oggi la necessità di connetterti di più con i tuoi problemi soggettivi, psicologici e/o spirituali, cercando integrazione e comprensione. L’aspetto facilitato di Saturno ti porta radicamento e realismo, anche di fronte a emozioni profonde o difficili. Amicizie e nuove idee possono aiutarti ad affrontare le tue ombre.La tua fede è stata molto mobilitata dall’attuale posizione di Nettuno. È più fluido e si arrende alle possibilità della vita. Tutto ciò rafforza la sua sensazione di correre più rischi e di fare le cose non solo per se stesso, ma anche per gli altri intorno a lui. La sua generosità nella fede, nelle cause collettive e con i gruppi si rafforza e chiede un’azione pratica e coraggiosa.

LEONE

Le tue emozioni oggi tendono a connetterti con amicizie, gruppi e cause. Adesso c’è una maturità in termini di considerazione, razionalità e diplomazia che ti aiuta a trattare con le persone senza reattività. Anche il tuo valore sul lavoro è fortemente espresso, ma devi comprendere alcuni problemi psicologici e subconsci che interferiscono con il processo La posizione di Nettuno vi ha portato profonde trasformazioni emotive e vi ha fatto fluire in questa direzione. Questo ora favorisce i cambiamenti in termini di carriera e lavoro. La tua profondità emotiva ti dà la forza per riconoscere il tuo valore e il tuo impegno nel mondo esterno e osare. Inoltre facilita maggiormente il lasciar andare ciò che è noto e familiare.

VERGINE

Le tue emozioni sono molto legate oggi al senso del lavoro, dell’obbligo e dell’autorità. Cerca di usare questa energia, ma con flessibilità e senso della comunicazione. C’è una facilità nell’usare un senso critico e pragmatico in modo che il tuo lavoro scorra nel miglior modo possibile. Cerca di concentrarti sui tuoi obiettivi e principi, cercando di capire se non sei influenzato negativamente dalle opinioni degli altri.Nettuno è nel segno opposto al vostro, mobilitandovi con maggiore dedizione e sensibilità nel rapporto con gli altri e nell’interazione sociale. Questa fluidità nel vedere l’altro ti rafforza e ti motiva ad espanderti ulteriormente e cercare nuovi orizzonti. Le buone relazioni saranno fonte di forza e motivazione per la crescita e l’apprezzamento di nuove possibilità.

BILANCIA

Oggi c’è una forte connessione emotiva con la necessità di essere liberi, di avventurarsi e cercare curiosamente la diversità nel mondo esterno. Hai attraversato un processo di maturazione della tua autorità e del tuo potere personale, facilitando l’uso benefico di queste emozioni. Cerca anche il loro senso di valore condiviso e come questo può essere utile. Sei stato spinto verso una profonda resa emotiva nel lavoro, nella routine e nella salute dalla posizione di Nettuno. Stai imparando la connessione tra realtà materiali e più sottili. Questo ti rende ora più facile vedere oltre il piano materiale e realizzare il valore dei cambiamenti e delle trasformazioni. Cerca i cambiamenti vibrazionali, che inevitabilmente diventano cambiamenti materiali.

SCORPIONE

Oggi c’è un forte legame affettivo con la sua profondità, ma da vivere con leggerezza e curiosità. Hai attraversato una forte maturazione emotiva, personale e familiare, che ti ha reso più facile confrontarti con le tue ombre. Cerca di scambiare con i coetanei, cercando di rafforzare la fede e anche il senso dello scopo insieme.La posizione di Nettuno ti ha portato una profonda consegna alla tua stessa essenza. Questo stimolo a vivere con più gioia e avventura ti rafforza e ti incoraggia a relazionarti di più con i tuoi simili. Ama le brave persone intorno a te e mostra il tuo affetto dal cuore. Questo è un periodo che favorisce una maggiore trasparenza emotiva nei confronti delle persone.

SAGITTARIO

La Luna nel tuo segno opposto ti porta una grande connessione emotiva con gli altri e in amore. C’è però un forte senso di realismo e razionalità che permette di maturare tali emozioni, donando a se stessi il senso del limite. C’è anche un forte senso di apprezzamento per il proprio lavoro che viene dal suo profondo. Lapidazione di come ti relazioni. Le tue energie emotive sono state mobilitate dalla posizione di Nettuno. È più sensibile, accogliente e introspettivo. Stai anche ascoltando di più i tuoi bisogni e sogni personali. Tutto questo mobilita la forza per lavorare e costruire te stesso nella vita. La forza del tuo magnetismo ora mobilita fortemente le possibilità di guadagno attraverso il lavoro e lo sforzo.

CAPRICORNO

Le tue emozioni ti spingono oggi verso il servizio, il bisogno di sentirti utile e questo deve essere fatto con flessibilità e buona disposizione. Saturno, il tuo sovrano, ora ti porta un grande senso di pragmatismo e realismo, facilitando il processo. Il tuo forte senso di creatività, valore e potere personale è vibrante e ti consente di affrontare con facilità gli altri e le frustrazioni relazionali.La posizione di Nettuno nel cielo ha molto mobilitato la fluidità nel campo mentale. Le tue idee sono diventate più fluide, spiritualizzate, intuitive e la tua capacità di cogliere i concetti è aumentata. Tutto ciò rafforza la tua capacità di valorizzare la tua essenza ed esprimerti come sei, in modo coraggioso e deciso. Adattabilità per esprimere il tuo intero.

ACQUARIO

Oggi c’è un grande radicamento nel tuo senso di potere personale e creatività. Tuttavia, questo viene fatto in modo maturo e razionale, poiché Saturno è nel tuo segno (solare o ascendente) e ha lavorato sul tuo sviluppo personale e sulla tua maturità. I tuoi valori familiari, personali ed emotivi sono ben mobilitati e richiedono un’azione pratica. Sei stato mobilitato a livelli profondi nel tuo senso di autostima dalla posizione di Nettuno. È stato portato a cercare valori più spirituali, così come ha avuto l’opportunità di usare il proprio magnetismo a favore di guadagni materiali. Le questioni materiali potrebbero essere state influenzate nel corso degli anni. Tutto ciò favorisce il movimento di guardarsi dentro, valorizzando la sensibilità e la vita personale e/o familiare. Cerca i valori più profondi nella vita

PESCI

La posizione lunare odierna favorisce il radicamento, la vita personale, familiare e soggettiva. Cerca di vivere la tua gente con curiosità, comunicazione e dedizione. C’è un forte senso di maturità psichica, emotiva e spirituale che facilita il vivere tutto questo in modo più maturo. Cerca di comprendere le tue istanze più sottili e sappi come essere flessibile e adattabile.Nettuno, il tuo sovrano, è nel tuo segno (solare o ascendente) e mobilita profondamente le tue qualità naturali di spiritualità, senso artistico, carità, amore incondizionato e forte vibrazione magnetica. Tutto questo ora ti rende più facile vedere la vita con più valore, abbondanza e amore. Tutta questa forza mobilita anche i suoi studi e la necessità di capire meglio come incanalare tale energia nella pratica.