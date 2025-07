Sarah Felberbaum innamorata pazza di Daniele De Rossi: “Sei troppo bono, non immaginavo un amore così grande”

L’attrice Sarah Felberbaum ha pubblicato su Instagram un messaggio affettuoso per il compleanno del marito, l’ex calciatore Daniele De Rossi, con il quale è sposata da quasi dieci anni. La coppia, che si è incontrata circa 15 anni fa a Roma, continua a vivere un amore solido e appassionato, come dimostrano le parole di Felberbaum e i momenti condivisi sui social.





Nel messaggio, accompagnato da alcune foto che li ritraggono insieme, l’attrice ha espresso tutta la sua gratitudine e affetto per il marito. “Sei il mio amore, il mio migliore amico, la mia pace nelle notti in cui ho paura. Sei tanto scemo, ma anche tanto bono”, ha scritto Felberbaum, sottolineando la profondità dei sentimenti che prova per lui.

La loro relazione è iniziata in un ristorante di Roma, dove si sono incontrati per la prima volta. Felberbaum non conosceva l’identità di De Rossi, nonostante fosse già una figura nota nel mondo del calcio grazie alla sua carriera nella Roma, mentre lui era perfettamente consapevole di chi fosse lei, avendola vista recitare in diverse occasioni. Fu De Rossi a prendere l’iniziativa e da quel momento i due non si sono più separati.

Il matrimonio, celebrato il 23 dicembre 2015 alle Maldive, ha segnato un momento importante nella loro storia d’amore. La coppia ha costruito una famiglia insieme, con la nascita dei due figli, Olivia Rose e Noah. Felberbaum ha voluto ricordare questi anni trascorsi insieme nel suo post: “Io e te, insieme, negli anni. Quando mi fermo a pensare che sono passati più di 15 anni, quasi non ci credo. Il tempo con te sembra fermarsi… eppure abbiamo vissuto così tanto. Come rido con te, non rido con nessuno”.

La dedica si conclude con un pensiero rivolto alla loro famiglia e alle esperienze condivise: “A te, amore mio. A noi, alla nostra fantastica famiglia, alle nostre avventure, e a tutte le nostre chiacchiere a cena. Adoro essere la tua spalla, la tua forza… e amo che tu sia lo stesso per me. Mai avrei pensato di trovare un amore così grande.”

La coppia continua a essere un esempio di stabilità e complicità nel panorama dello spettacolo e dello sport italiano. Nonostante le loro carriere diverse, Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi hanno trovato un equilibrio che li ha portati a costruire una vita insieme basata su amore e rispetto reciproco.

Felberbaum è nota per la sua carriera nel mondo del cinema e della televisione, mentre De Rossi ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano, in particolare nella squadra della Roma, dove ha giocato per gran parte della sua carriera. Dopo il ritiro dal calcio giocato, De Rossi ha intrapreso un percorso come allenatore, continuando a essere una figura rispettata nel mondo dello sport.

La loro storia d’amore è spesso raccontata attraverso i social media, dove Felberbaum condivide momenti privati e riflessioni sulla vita familiare. Il messaggio pubblicato per il compleanno di De Rossi è solo l’ultimo esempio di quanto sia forte il legame tra i due.

Il rapporto tra Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi dimostra che, nonostante le sfide e gli impegni delle rispettive carriere, è possibile costruire una relazione duratura basata su amore, sostegno reciproco e condivisione. La coppia rappresenta una delle storie più belle nel panorama delle celebrità italiane, continuando a ispirare i fan con la loro autenticità e il loro affetto sincero.