Hai capito chi è Richard Gere? Età, malattia, buddismo, moglie e figli

Richard Gere proviene da una famiglia di origine irlandese e ha iniziato la sua carriera nel mondo della recitazione con il musical “Grease”. Dopo alcune piccole parti in film poco noti, ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film drammatico “I giorni del cielo” (1978), che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, incluso un Oscar per la fotografia. Gere riceve inoltre un David di Donatello per la sua interpretazione. Negli anni ’80, Gere diventa uno dei “belli” di Hollywood, grazie a film come “America Gigolò” (1980) e “Ufficiale e gentiluomo” (1982), entrambi premiati agli Oscar. La sua carriera raggiunge l’apice con la celebre commedia “Pretty woman” (1990), in cui recita al fianco di Julia Roberts, con cui lavora di nuovo in “Se scappi ti sposo” (1999).