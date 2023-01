Hai capito chi è Roberto Zaccaria marito di Monica Guerritore? Lavoro, figli e vita privata - Controcopertina

Roberto Zaccaria è un politico e accademico noto in Italia. È sposato con l’attrice Monica Guerritore, ma la coppia è molto riservata e raramente appare insieme in pubblico. Guerritore ha parlato raramente del suo marito e del loro amore, ma in un’intervista ha dichiarato che Zaccaria è impegnato in diverse campagne di raccolta fondi per cause sociali e politiche. Ha anche detto che lui cerca di influire sugli altri attraverso la cultura e di farli ragionare sugli eventi che accadono intorno a loro.