Hai capito chi è Daniel Lee fidanzato di Roberto Bolle

Roberto Bolle è considerato uno dei ballerini più famosi e apprezzati al mondo. Nonostante sia solito mantenere riservata la sua vita privata, è stato recentemente rivelato che il ballerino ha un compagno, un talentuoso stilista inglese di nome Daniel Lee. La loro relazione sarebbe in corso da alcuni anni e, sebbene siano stati avvistati insieme solo in rare occasioni, sembra che la storia d’amore tra i due prosegua felicemente.

Daniel Lee: origini e carriera del giovane stilista

Daniel Lee è uno stilista inglese nato il 22 gennaio 1986 a Bradford. Ha studiato design alla Dixons City Academy e successivamente si è laureato in arte e design alla Central Saint Martin di Londra. Ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda lavorando per Maison Margiela e Balenciaga, prima di trasferirsi a New York per lavorare con Donna Karan. Nel 2012 è tornato in Europa per Céline, dove ha sviluppato il suo stile e si è affermato. Nel 2018 è diventato direttore creativo di Bottega Veneta, aiutando il brand a diventare uno dei più famosi e apprezzati degli ultimi anni. Nel novembre 2021 ha lasciato il suo ruolo in Bottega Veneta e di recente è stato annunciato che prenderà il posto di Riccardo Tisci come direttore creativo di Burberry a partire dalla collezione autunno/inverno 2023.

Vita privata del designer inglese