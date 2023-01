Hai capito chi è Stefano Rosso fidanzato di Francesca Chillemi?

Siete curiosi di sapere chi è l’uomo più importante di Francesca Chillemi? Lui è una figura rinomata nel settore della moda: vi raccontiamo la loro storia d’amore.

Siete curiosi di sapere chi è il fidanzato di Francesca Chillemi? Abbiamo tutti i dettagli più succosi sulla loro storia d’amore per voi!

Nel 2003, Francesca Chillemi è diventata famosa in Italia dopo aver vinto l’ambito titolo di Miss Italia! Ben presto ha iniziato la sua carriera in televisione, apparendo in diversi programmi di successo come Un Medico in Famiglia, Carabinieri, Gente di Mare, La Luna di carta e Il commissario Montalbano. Oggi Francesca è un personaggio popolare nell’acclamata fiction Che Dio Ci Aiuti, dove interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi. Oltre a essere una professionista di talento, Francesca è anche una madre straordinaria. Sapevate che nel 2016 ha accolto nella sua vita una bellissima bambina? Diamo un’occhiata più da vicino alla sua vita privata.

Francesca Chillemi e Stefano Rosso sono stati per anni una coppia e nel 2015 hanno dato il benvenuto al mondo a una bellissima figlia, Rania. Ma chi è questo Stefano Rosso? È una figura rinomata nel settore della moda, essendo il figlio del fondatore di Diesel. Originario di Vicenza, Stefano è anche cofondatore e CEO di D-CAVE, una piattaforma di gaming lifestyle. Inoltre, è membro del consiglio di amministrazione del Gruppo OTB, società madre di Diesel, Maison Margiela, Marni e Viktor & Rolf.

È un’incredibile storia d’amore e di devozione quella di Francesca e Stefano, da non perdere! È la storia imperdibile di due persone che si sono trovate e che sono determinate a far funzionare le cose a qualunque costo. Non perdetevi questa incredibile storia di vero amore!

Tutto è iniziato nel 2014; Francesca ha raccontato in un’intervista di aver incontrato Stefano nel 2010, ma non è stato amore a prima vista. Dopo un po’ di tempo, hanno sentito un legame che alla fine è sbocciato in qualcosa di più. “Stefano mi ha affascinato con la sua sincerità. Chiunque lo conosca può testimoniare la sua schiettezza e chiarezza: è la prima persona che non mi ha mentito”, ha raccontato l’attrice.