Valerio Pastore chiede la mano di Alessandra Amoroso, la romantica proposta a sorpresa a fine concerto





Un momento indimenticabile ha segnato la serata conclusiva del tour estivo di Alessandra Amoroso a Lecce, dove la cantante salentina ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo compagno, Valerio Pastore. L’episodio si è svolto nel backstage del palco, al termine del concerto, quando il fidanzato si è inginocchiato davanti a lei, con un anello tra le mani, sorprendendo non solo la cantante ma anche il pubblico presente.





La serata era già carica di emozioni, essendo l’ultima tappa di un tour che ha attraversato l’Italia durante l’estate. Al termine dello spettacolo, Valerio Pastore, tecnico del suono e compagno di Alessandra Amoroso, ha deciso di rendere il momento ancora più speciale. Dopo averle consegnato un mazzo di fiori, si è inginocchiato davanti a lei, chiedendole di sposarlo. La cantante, visibilmente commossa, ha reagito tra lacrime e incredulità, esclamando: “Ma sei impazzito?”, prima di abbracciarlo e baciarlo sotto gli occhi entusiasti dei presenti.

La proposta è stata accolta con applausi e urla di gioia da parte del pubblico e dello staff che hanno assistito alla scena. Dopo il sì della cantante, Valerio Pastore ha messo l’anello al dito della sua futura sposa, suggellando il momento con un gesto simbolico che ha emozionato tutti.

L’evento segna un periodo particolarmente significativo nella vita della cantante salentina. Oltre alla proposta di matrimonio, Alessandra Amoroso è in attesa della nascita della sua prima figlia, Penelope. La gravidanza della cantante è ormai agli sgoccioli: lo scorso luglio aveva annunciato di essere all’ottavo mese e che il parto era previsto per il 9 settembre. Durante un’intervista aveva dichiarato: “La bimba non c’è ancora, ma in realtà c’è”, riferendosi alla presenza costante della piccola durante il tour estivo.

Nonostante la gravidanza avanzata, Alessandra Amoroso ha deciso di portare avanti il suo impegno professionale, affrontando ogni tappa del tour con determinazione e passione. “Quando ho scoperto di essere incinta il tour era già fissato e ho deciso di farlo. Come si dice dalle mie parti ‘Addu rriu, mintu lu zippu’, ossia dove arrivo, metto un segno. Poi vedremo,” aveva raccontato. La cantante ha anche spiegato di aver adottato alcune precauzioni per salvaguardare la sua salute e quella della bambina: “Sto facendo un gran lavoro per non forzare le corde vocali ed essere più leggera sugli acuti.”

La gravidanza e la proposta di matrimonio rappresentano due tappe fondamentali nella vita privata della cantante, che ha condiviso questi momenti con i suoi fan. La relazione tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore si è consolidata nel tempo, e i due hanno dimostrato un forte legame sia nella vita personale che sul piano professionale. Valerio Pastore, infatti, ha accompagnato la cantante durante tutto il tour estivo, supportandola sia come tecnico del suono che come compagno.

L’episodio accaduto a Lecce sottolinea il legame speciale tra la città e la cantante salentina, che ha scelto proprio questa località per concludere il suo tour estivo. Il pubblico leccese ha avuto l’onore di assistere a un momento unico nella vita della loro concittadina, rendendo la serata ancora più memorabile.

In attesa della nascita di Penelope e dei preparativi per il matrimonio, Alessandra Amoroso continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e dell’affetto dei suoi fan. La proposta di matrimonio e la gravidanza sono solo alcune delle tappe importanti che stanno caratterizzando questo periodo straordinario per la cantante.



