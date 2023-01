Hai capito chi è Tiberio Timperi? Età, compagna, dove vive, ex moglie, altezza, foto

Tiberio Timperi ha iniziato la sua carriera in radio, poi è passato alla televisione con Telemontecarlo, dove ha iniziato a lavorare come giornalista professionista. Ha lavorato in Mediaset per alcuni anni, dove ha lavorato accanto a Emilio Fede al TG4, prima di entrare in Rai nel 1997. Ha condotto “Unomattina in Famiglia” dal 1989. Timperi è stato sposato con Orsola Adele Gazzaniga per un periodo di tempo, ma il loro matrimonio non è durato e si sono separati presto, con dispute legali per l’affidamento del loro figlio Daniele. Poco si sa di Orsola Adele Gazzaniga, poiché mantiene la propria vita privata lontana dai riflettori.