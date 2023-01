Hai capito chi è Vanessa Incontrada? Età, ex marito, figli, dove vive, quanto guadagna, peso

L’incredibile successo di Vanessa Incontrada a Zelig è innegabile, ma sapete tutto quello che c’è da sapere su di lei? Conoscete la conduttrice a livello più personale con questi affascinanti fatti sulla sua vita privata! Originaria della Spagna, l’illustre Vanessa Incontrada è una celebre conduttrice televisiva italiana che ha ottenuto un immenso successo di pubblico. La sua carriera è stata un successo clamoroso, soprattutto grazie alla fama conquistata conducendo “Zelig” con Claudio Bisio dal 2004 al 2010. Ma il suo percorso è stato costellato da un’infinità di altre apparizioni televisive.

Di recente Vanessa si è trovata sotto i riflettori a causa del suo aumento di peso e dei conseguenti commenti di body shaming che si scatenavano sui social media ogni volta che postava una foto, appariva sulla copertina di una rivista o lavorava per un programma televisivo. In risposta, Vanessa ha scelto di prendere posizione contro il body shaming e l’idea che si debba possedere un “fisico allenato” per apparire in televisione. Era determinata a usare la negatività come fonte di motivazione per combattere la sua causa.

Vanessa Incontrada – la radiosa conduttrice televisiva che ha conquistato i cuori di tutta Italia con la sua splendida bellezza e il suo fascino accattivante!

Lo straordinario viaggio di Vanessa nel mondo dello spettacolo è iniziato a Barcellona nel 1978, quando aveva solo 17 anni e ha debuttato come modella. Si trasferisce poi a Milano e lavora per diverse riviste di moda e nel 1998 il suo volto appare per la prima volta in televisione grazie alla partecipazione al programma “Super” della rete Mediaset. In seguito la sua carriera è fiorita e ha condotto “Millenium” con Michele Mirabella, oltre a un programma radiofonico in onda su RTL 102.5. In seguito ha condotto “Non solo moda” su Canale 5 e “Sanremo Giovani”, consolidando il suo posto nel mondo dello spettacolo.

La Incontrada ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2003, recitando ne “Il cuore altrove” di Pupi Avati. Dal 2010 si dedica alle fiction televisive. Ma è la partecipazione allo show comico “Zelig Circus” al fianco di Claudio Bisio che l’ha fatta brillare: un successo monumentale!

Nel 2021, Vanessa Incontrada è entusiasta di essere al timone di “Striscia la Notizia” con Alessandro Siani. Senza dubbio, è una delle attrici più richieste del piccolo schermo. In privato, Vanessa Incontrada è beatamente innamorata di Rossano Laurini, con cui ha iniziato una bellissima relazione nel 2007. I due hanno avuto un figlio nel 2008 e ancora oggi sono profondamente innamorati.

In precedenza, la splendida showgirl era stata legata sentimentalmente ad Andrea Palmieri, fratello della moglie del suo attuale compagno. Prima che iniziasse l’appassionata storia tra l’imprenditore di successo e Vanessa Incontrada, entrambi avevano altre relazioni, tanto che Rossano ha avuto un’altra figlia dal precedente matrimonio con Chiara Palmieri. Per quanto riguarda il reddito della conduttrice, non è mai stata stabilita una cifra esatta, ma si è ipotizzato che per Zelig, all’inizio della sua carriera, guadagnasse ventimila euro per ogni puntata, somma che è aumentata con il fiorire della sua carriera.