Hai capito chi è Vladimiro Tuselli l’ultimo marito di Catherine Spaak? Età, lavoro e figli

Catherine Spaak, scomparsa purtroppo pochi giorni fa all’età di 77 anni, ha avuto una vita sentimentale turbolenta, con quattro matrimoni, l’ultimo dei quali con Vladimiro Tuselli.

Vladimiro Tuselli e Catherine Spaak si sono uniti in una cerimonia discreta tenutasi a Erice, in Sicilia. Hanno mantenuto un alto livello di privacy durante la loro relazione e il loro matrimonio.

Inizialmente sono stata colta di sorpresa quando ho scoperto l’argomento di conversazione, ma da allora mi ha portato molta gioia. Non gliel’avevo chiesto, né lui me l’aveva comunicato, il che è stato una fortuna. Quando l’ho incontrato per la prima volta, l’ho percepito più giovane di quanto avessi previsto.

Ha fatto di tutto per me e continua a farlo, superando di gran lunga quello che la maggior parte degli uomini maturi farebbe per una donna nella stessa situazione. Abbiamo una vita meravigliosa insieme e sono incredibilmente grata di aver trovato l’amore della mia vita. Non posso fare a meno di provare un senso di rimpianto per non averlo incontrato prima.

Tra l’ex capitano e l’attrice c’erano diciotto anni di differenza di età, ma questo non ha impedito il loro amore reciproco, che li ha portati a sposarsi nel luglio 2013. La cerimonia si è svolta nel massimo riserbo a Erica, come richiesto da Tuselli, che era una persona molto riservata. La coppia risiedeva a Roma in un grande appartamento, accompagnata dal loro cane domestico. Alla domanda sulla differenza di età tra i due, la Spaak ha commentato:

Nel 2019, ospite del programma “Io e Te” condotto da Pierluigi Diaco e ospite della trasmissione pomeridiana “Oggi E’ Un Altro Giorno” sulla rete ammiraglia Rai, ha entrambi confermato di essere single e ha espresso di “vivere molto bene così”.

La narrazione della loro relazione si è conclusa tra il 2019 e il 2020, anche se la causa di fondo rimane sconosciuta. Roberto Alessi – direttore di Novella 2000 – ha confermato che i due ex coniugi hanno mantenuto un rapporto positivo anche dopo lo scioglimento della loro unione.

Nonostante la separazione dall’ultimo marito, hanno mantenuto un rapporto stretto fino alla fine. Credo che quando una relazione d’amore finisce, ma rimangono affetto e rispetto, può dare un senso di conforto.