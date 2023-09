Hai capito perchè il collega di Giselda ha fatto il gestaccio nel video al Grande Fratello? La verità?

L’ingresso chiacchierato della concorrente veneta

Giselda Torresan, 34enne di Pieve del Grappa, è entrata come seconda concorrente nella casa del Grande Fratello, dopo Paolo. La sua voce acuta e l’accento veneto hanno subito catturato l’attenzione, così come la sua passione per la montagna e l’ammirazione per Mauro Corona.

Giselda ha anche attirato curiosità per la sua presenza sui social: il suo profilo Instagram è passato da “fotografa e amante della montagna” a “operaia turnista e responsabile di una colonia di gatti”. Nonostante questo, ha guadagnato rapidamente molti follower.

Il video incriminato: un collega fa il gestaccio

Prima dell’ingresso di Giselda nella casa, è stato mandato in onda un video in cui la concorrente salutava i colleghi di lavoro. Purtroppo, uno di loro ha fatto un gestaccio davanti alla telecamera, scatenando polemiche.

Il gesto, che sembrava mimare un atto orale, ha suscitato indignazione sul web. In molti hanno criticato il comportamento irrispettoso e fuori luogo del collega. Giselda è stata in un certo senso “scagionata”: non si può essere ritenuti responsabili per l’ignoranza altrui.

Come reagirà il Grande Fratello?

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte della produzione riguardo l’increscioso episodio. Tuttavia, conoscendo la sensibilità del conduttore Alfonso Signorini sul tema del rispetto, è probabile che ci sarà una presa di posizione netta.

È auspicabile che venga ribadita l’importanza di comportamenti corretti, sia dentro che fuori dalla Casa. Lo scivolone del collega di Giselda non deve passare inosservato.