Sapete chi è Giovinadi Bake Off Italia 2023: età, lavoro, vita privata e dove vive

La nuova edizione di Bake Off Italia 2023 è iniziata venerdì 8 settembre su Real Time. Tra i 16 concorrenti c’è anche la giovane Giovina Roberta Augelli. Conosciamola meglio.

Chi è Giovina di Bake Off Italia

Giovina ha 31 anni ed è originaria di Siracusa, anche se attualmente vive a Trento. Lavora nel settore pubblico. La sua passione per la pasticceria è nata guardando Bake Off Italia e coltivando il sogno di partecipare un giorno come concorrente.

Ora il suo desiderio si è realizzato e Giovina è pronta a mettersi in gioco e dimostrare le sue abilità sotto il tendone di Bake Off.

La passione per i dolci

Fin da piccola Giovina ha manifestato una spiccata passione per i dolci e la pasticceria. Nel corso degli anni ha affinato le sue capacità, diventando molto precisa e attenta ai dettagli. La sua specialità sono le torte, che decora con estrema cura.

Vita privata riservata

Sulla vita privata di Giovina non si hanno molte informazioni. È molto riservata e per ora non è noto se sia fidanzata o meno. Su Instagram condivide soprattutto le sue creazioni di pasticceria.

Il sogno che si realizza

Come ha scritto lei stessa sui social, partecipare a Bake Off è sempre stato il suo grande sogno. Un desiderio coltivato per anni e che ora finalmente può realizzare. Nonostante la giovane età, Giovina ha le carte in regola per far bene e arrivare fino in fondo.

In bocca al lupo Giovina!

Non ci resta che augurare buona fortuna a Giovina per questa avventura a Bake Off Italia! Tiferemo per lei e per le sue deliziose creazioni.