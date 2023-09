È morto Fernando Botero, il celebre pittore colombiano

L’addio all’artista 91enne

È morto oggi, 15 settembre 2022, all’età di 91 anni il celebre pittore e scultore colombiano Fernando Botero. La notizia è stata confermata dal quotidiano colombiano El Tiempo.

Botero era famoso in tutto il mondo per le sue figure umane dalle forme morbide e voluminose.

La causa della morte

Secondo i media colombiani, l’artista sarebbe deceduto in una clinica in Versilia, in Italia, a causa di una polmonia contratta nella sua tenuta nel Principato di Monaco.

Il cordoglio dalla Colombia

A commemorare Botero è intervenuto l’ex presidente colombiano e premio Nobel per la Pace Juan Manuel Santos:

_”Siamo profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Fernando Botero, uno dei più grandi artisti colombiani e del mondo. Sempre generoso con il suo Paese, grande amico e appassionato costruttore di pace.”_

Per il quotidiano El Tiempo, Botero è stato “il più grande artista colombiano di tutti i tempi”.

La carriera di Botero

Nato a Medellín nel 1932, Botero ha dedicato la sua vita all’arte, dipingendo e scolpendo figure dalle forme accentuate e sensuali. Le sue opere sono esposte nei musei di tutto il mondo.

Con la sua morte, la Colombia e il mondo dell’arte perdono uno dei più importanti artisti contemporanei.