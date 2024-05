Angelina Mango rischia per la violazione del regolamento della gara Eurovision 2024 da parte della Rai: cosa potrebbe accadere?

La seconda fase eliminatoria dell’Eurovision Song Contest 2024 è terminata, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica. I dieci Paesi che hanno superato questo turno e conquistato un posto nella finale sono: Austria, Norvegia, Lettonia, Paesi Bassi, Grecia, Svizzera, Israele, Estonia, Armenia e Georgia. Si uniranno alle esibizioni di Angelina Mango, la cantante italiana che ha trionfato a Sanremo e che ha già incantato con la sua “La Noia” il pubblico presente alla Malmö Arena.”





Il trionfo di Angelina Mango con La Noia

Nel corso della serata, Angelina Mango ha avuto l’opportunità di dare prova del suo talento, presentando “La Noia”, il suo hit singolo che ha conquistato il titolo di vincitore a Sanremo. La sua performance memorabile ha acceso l’entusiasmo del pubblico, determinando l’apertura del televoto anche per l’Italia. Ma la serata è stata caratterizzata da un imprevisto incidente nella gestione del televoto da parte della Rai.

La gaffe della Rai durante la semifinale

Vicino alla fine della semifinale, mentre le conduttrici Petra Meda e Malin Akerman stavano facendo il resoconto dell’evento, una sovrimpressione su Rai 2 ha mostrato le percentuali di voto, in violazione con le regole del concorso Eurovisione. Questi dati, inoltre, sono stati pubblicati sui social network della Rai, provocando subito controversie. Secondo le regole, i risultati del televoto dovrebbero essere rivelati solo nella serata finale, quindi la divulgazione anticipata potrebbe aver causato gravi conseguenze per l’Italia.

Polemiche e possibili ripercussioni per l’Italia

Il sito EurofestivalNews ha riferito che questo errore potrebbe avere un prezzo elevato per l’Italia nell’Eurovision Song Contest 2024. Casistiche precedenti similari hanno portato a penalizzazioni per altre nazioni. Il problema è amplificato dalla pubblicazione simultanea dei risultati sul profilo ufficiale della Rai, aumentando la gravità dell’incidente.

Reazioni internazionali e aspettative per la finale

Stando alle informazioni fornite da TvBlog, la divulgazione dei risultati ha rivelato che Israele è stato il Paese più votato, ottenendo il 39,31% dei voti. Questo dato ha fatto scalpore a livello internazionale, potenzialmente influenzando la percezione di Angelina Mango e dell’Italia in vista della finale. Tale intoppo potrebbe non solo danneggiare l’immagine dell’Italia nel contest, ma influenzare anche le dinamiche del voto per l’appuntamento finale.

Mentre teniamo il fiato per il finale, rimane da vedere come questo incidente inciderà sul risultato finale del concorso e se verranno adottate misure per prevenire situazioni analoghe in futuro. L’Eurofestival mantiene alto l’interesse di milioni di spettatori sparsi per il continente, confermandosi grande protagonista della scena musicale europea.