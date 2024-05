Conosci Angelo Vaira, l’ex marito di Rosita Celentano: ecco la sua età e cosa fa per lavoro

Nel panorama luminoso dello spettacolo italiano, una figura ha saputo lasciare un’impronta di grande rilevanza – Rosita Celentano. Proveniente da un ceppo artistico di prim’ordine, Rosita si è affermata come attrice, conduttrice televisiva e personalità poliedrica del nostro panorama culturale. Scopriamo insieme i momenti più significativi della sua carriera e gli aspetti più intimi della sua esistenza.





Percorso iniziale ed ingresso nell’universo dello spettacolo

Rosita Celentano intraprende il suo cammino nel mondo dell’arte molto precocemente. Nata a Milano il 17 febbraio 1965, è figlia del celebre Adriano Celentano e della talentuosa Claudia Mori. Uno degli episodi iniziali della sua vita artistica si svolge all’età di soli dieci anni, quando appare nel film “Yuppi Du”, diretto dal padre.

La poliedricità professionale: dall’attrice alla presentatrice televisiva

Il decennio degli anni ’80 vede la Celentano ampliare i suoi interessi professionali, impegnandosi nel settore televisivo. La sua presenza sarà significativa in alcune edizioni dello show Fantastico, nel quale si esprime particolarmente in qualità di co-conduttrice. È proprio in veste di co-presentatrice durante il Festival di Sanremo del 1989 che riesce a conquistare l’affetto del grande pubblico. La sua carriera musicale non ottiene lo stesso successo, nonostante l’album “FDM” del 1994.

Simbolo televisivo degli anni ’90 e seguenti

A partire dagli anni ’90, Rosita Celentano si dedica principalmente al palcoscenico televisivo, partecipando a programmi come La domenica del villaggio e Domenica In. Il suo coinvolgimento con il Festival di Sanremo si rinnova nel 2005, quando vi partecipa in veste di inviata, rafforzando il suo ruolo di figura di rilievo nel panorama televisivo italiano.

Gli sviluppi recenti nella sua carriera

Nonostante il passare degli anni, Rosita non smette di esplorare nuove opportunità. Oltre a partecipazioni televisive, si cimenta anche in radio. Il 2023 vede la pubblicazione del suo singolo “Benedetti e clandestini” e nel 2024 appare nel documentario “Perché Sanremo è Sanremo?”, sottolineando la sua incessante capacità di reinventarsi.

Le relazioni sentimentali diampie di Rosita Celentano

La vita privata di Rosita è stata caratterizzata da legami significativi. Dopo una relazione con Jovanotti negli anni ’80, Rosita ha avuto rapporti significativi con personalità come il ballerino Mario Ortiz e il principe Soldano Kunz d’Asburgo Lorena. Successivamente, si è unita in matrimonio con Angelo Vaira, un noto cinofilo, ma il loro legame si è concluso con il divorzio nel 2020.