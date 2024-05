A che ora inizia la finale dell’Eurovision 2024 e quando finisce su Rai 1: orario e durata

L’attesa è quasi finita per uno degli eventi musicali più emozionanti dell’anno: la finale dell’Eurovision Song Contest 2024. Quest’anno, il palcoscenico sarà allestito nella splendida Malmö Arena, in Svezia, dove 26 artisti daranno vita a una serata indimenticabile. Tra di loro, la nostra straordinaria rappresentante italiana, Angelina Mango, che si è guadagnata un posto in finale grazie alla sua vittoria al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La Noia”.





A che ora inizia la finale dell’Eurovision 2024 su Rai 1?

Quest’anno, la finale dell’Eurovision sarà trasmessa in esclusiva su Rai 1, a partire dalle ore 20.35 con una speciale anteprima che ci condurrà fino all’inizio ufficiale del concorso alle ore 21.00. La serata promette di essere ricca di sorprese, con esibizioni che si susseguiranno fino a notte fonda. Gli appassionati di musica possono aspettarsi una diretta che durerà oltre tre ore, con l’annuncio del vincitore previsto per le ore 00.45/01.00.

Durante la finale, oltre ai 20 artisti che si sono qualificati attraverso le due semifinali, vedremo anche la partecipazione della vincitrice uscente, la Svezia, e dei cosiddetti “Big Five”: Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Italia. Questi paesi hanno un accesso garantito alla finale grazie al loro significativo contributo economico all’Unione Europea di Radiodiffusione.

Quando finisce la finale dell’Eurovision 2024 su Rai 1

La serata si concluderà con la proclamazione del vincitore, dopo un lungo spettacolo che includerà le votazioni dei paesi partecipanti. È un momento di grande attesa, durante il quale il pubblico e le giurie di ogni nazione esprimono le loro preferenze, culminando nell’emozionante conteggio dei voti che determinerà il nuovo campione dell’Eurovision Song Contest.

Commentatori e supporter italiani all’Eurovision

Per rendere ancora più speciale l’evento, Rai 1 ha confermato che la finale sarà commentata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, che porteranno il loro entusiasmo e la loro esperienza direttamente dalla Svezia. Saranno loro a guidare i telespettatori attraverso le varie fasi del concorso, supportando Angelina Mango e fornendo curiosità e commenti sui vari artisti e sulle loro esibizioni.

Non solo musica: l’impatto culturale dell’Eurovision

Oltre all’aspetto puramente musicale, l’Eurovision è un potente strumento di unione culturale che permette di celebrare la diversità e la creatività europea. Ogni anno, il festival attira milioni di spettatori che non solo apprezzano le nuove proposte musicali, ma anche la ricchezza delle diverse culture europee. Inoltre, l’evento offre una vetrina eccezionale per la città ospitante, promuovendo il turismo e l’immagine nazionale.

In conclusione, la finale dell’Eurovision Song Contest 2024 su Rai 1 è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e spettacolo. Con una lineup di artisti eccezionalmente talentuosi e una serata carica di emozioni, promette di essere un evento che unirà l’Europa sotto il segno dell’arte e dell’entusiasmo.