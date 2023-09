Hai capito chi era Abu Abbas il mediatore della nave Achille Lauro: storia vera

La carriera di Abu Abbas

Abu Abbas, all’anagrafe Muhammad Zaydan, è stato un noto attivista palestinese. La sua carriera è iniziata nel 1968, quando si unì al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), gruppo affiliato all’ Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) di Yasser Arafat.

Il dirottamento dell’Achille Lauro

Il suo ruolo di mediatore emerse durante il dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, avvenuto nell’ottobre 1985. L’azione fu compiuta da 4 terroristi palestinesi legati al FPLP, che uccisero un cittadino americano ebreo, Leon Klinghoffer.

Arafat inviò proprio Abu Abbas come mediatore in Egitto per risolvere la crisi.

Il ruolo di Abu Abbas

Abu Abbas si dimostrò un abile negoziatore: riuscì a convincere i dirottatori a liberare i passeggeri e a riportare la nave a Port Said.

Tuttavia emersero forti tensioni tra Italia e Stati Uniti:

– L’Italia voleva processare i dirottatori, poiché l’omicidio era avvenuto in acque italiane

– Gli USA sospettavano il coinvolgimento di Abbas nell’omicidio

Le conseguenze

Nonostante le tensioni, Abu Abbas lasciò l’Italia grazie al suo status di mediatore con passaporto diplomatico italiano.

In seguito fu condannato in contumacia per l’omicidio Klinghoffer, ma non fu mai estradato. Morì in Iraq nel 2004.

La sua figura rimane fondamentale nella risoluzione della crisi dell’Achille Lauro, uno dei momenti di maggiore tensione tra Italia e Stati Uniti.