Hai mai visto chi sono Nicolas e Francesco Pio i figli di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha innegabilmente costruito una carriera impressionante nel corso degli anni. Attualmente è una rinomata conduttrice radiofonica e televisiva, e prima ancora è stata una modella di successo nata a Roma nel 1977.

Nel 1999 ha ottenuto lo stimato titolo di Miss Italia e da allora ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Temptation Island e il popolare reality show Grande Fratello Vip. In particolare, ha partecipato insieme a Lorenzo Amoruso a Temptation Island.

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, è orgogliosa di essere madre di due figli: Nicolas e Francesco Pio. Il più grande, Francesco Pio, è nato nel 2006, anche se non si conosce la data esatta della sua nascita, quindi è probabile che oggi abbia 15 anni. Il più piccolo, Nicolas, è nato nel 2011, quindi oggi ha 12 anni.

I due figli di Manila Nazzaro portano con orgoglio il cognome Cozza, in omaggio al padre Francesco Cozza.

La relazione appassionata di Manila e Francesco ha portato alla nascita dei loro due figli, Francesco Pio e Nicolas, e dopo quattro anni di fidanzamento, la coppia ha finalmente deciso di sposarsi nel 2007.

La straziante fine del matrimonio di Manila Nazzaro e Francesco Cozza nel 2017 è stata difficile per entrambi, ma da allora sono riusciti a trovare pace e riconciliazione, soprattutto per il bene dei loro figli.

Dichiarazioni di divorzio

Manila Nazzaro ha parlato dello scioglimento del suo matrimonio, sottolineando che quando ha firmato le carte, già da tempo vedeva il marito come un amico, soprattutto perché Francesco aveva un altro figlio con un’altra persona.

La firma dell’accordo è stato un modo efficace per Manila Nazzaro di lasciarsi il passato alle spalle. Per commemorare questa importante occasione, la showgirl decise di organizzare una cena con i suoi amici quella sera. Da quel momento in poi, Manila Nazzaro fu libera di perseguire ciò che desiderava e di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Sembra che Manila e l’ex marito abbiano entrambi voltato pagina e abbiano intrapreso relazioni diverse: l’ex Miss Italia è addirittura impegnata sentimentalmente con Lorenzo Amoruso.