Hai mai visto la casa di Sabrina Salerno? Avete mai sognato di vivere in una casa come la sua?

L’abbagliante Sabrina Salerno, la stella splendente dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, è ancora adorata dalle masse. Incuriositi, molti si chiedono dove la donna e la sua famiglia chiamino casa. Avete avuto il piacere di vedere la sua residenza? Lei la condivide gentilmente con noi sui social media.

Sapete dove risiede l’incredibile Sabrina Salerno? Nella piccola e affascinante cittadina di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso!

Sabrina Salerno, che risplende di bellezza e grazia anche a più di 50 anni, continua a sfoggiare il suo fisico notevole attraverso i suoi abiti chic e seducenti in TV, in particolare nel programma di danza Ballando Con Le Stelle su Rai Uno, e sui social media con scatti sensuali che lasciano poco all’immaginazione durante i mesi estivi.



Tutti i suoi affezionati fan, che l’adorano da quando è entrata nel mondo dello spettacolo, sono assolutamente in estasi! Sono tutti curiosi di sapere dove risiede l’iconica showgirl e cantante italiana degli anni ’80. Ebbene, la sua casa è nel piccolo centro di Roma. Ebbene, la sua casa si trova nella cittadina di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. E lasciatemi dire che la sua dimora è semplicemente stupenda!

Questa è la sua amata casa, traboccante di libri!

Sabrina è orgogliosa di condividere i selfie del suo seguitissimo e aggiornatissimo profilo Instagram. Il soggiorno è una testimonianza dell’amore per la lettura suo e della sua famiglia, con i libri ordinatamente disposti nella libreria, perfetti per le accoglienti serate trascorse intorno al camino. Le pareti chiare sono adornate da quadri e i mobili in legno sono impreziositi da cornici e piccoli oggetti raffinati ed eleganti.

Una casa che irradia calore e allegria, offrendo un’atmosfera confortante e invitante!

Il luogo preferito di Sabry è senza dubbio la cucina, dove ama trascorrere il tempo cucinando deliziosi piatti per la sua famiglia. La stanza è illuminata da piastrelle e accessori bianchi e luminosi, mentre il divano color crema chiaro è il luogo in cui Sabry si diverte a suonare la sua amata chitarra. La musica è la sua passione e ama cantare.

Il soggiorno della casa di Salerno è uno spettacolo squisito, adornato da un pianoforte di pregio, a volte vintage, oltre che da cassapanche e puff nella stessa tonalità del divano. È evidente che l’artista si preoccupa di coordinare tutto, creando un’atmosfera luminosa, calda e accogliente, a dir poco elegante e raffinata.