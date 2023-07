Hanno litigato pesantemente a Tu sì che Vales: Sabrina Ferilli, dura lite in studio durante le registrazioni

Una grossa litigata ha scosso l’atmosfera di Tu sì che Vales, con protagonista Sabrina Ferilli. Per coloro che non ne sono a conoscenza, le registrazioni della nuova stagione del popolare programma Mediaset, condotto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, sono appena iniziate. Quest’anno, ci saranno grandi novità nello show. Innanzitutto, non ci sarà Belen Rodriguez (che ha annunciato una pausa dalla televisione il mese scorso) e nessuno prenderà il suo posto. Una situazione diversa per Teo Mammucari, che è stato sostituito dalla grande amica di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto.

A riferire l’episodio della grossa litigata a Tu sì che Vales con Sabrina Ferilli è Superguida Tv. Secondo la testata, durante la registrazione della prima puntata negli studi Elios di Roma, è successo di tutto, compreso un acceso confronto. Sembra che Ferilli sia stata la vittima inconsapevole dell’ennesimo scherzo orchestrato da Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli, la grossa litigata a Tu sì che Vales

Si dice che l’opinionista romana abbia litigato con una finta concorrente che le chiedeva di imparare alcune posizioni del Kamasutra. La testata riporta: “In studio sembra esserci stata una grossa lite con un concorrente convinto che la Terra sia piatta, no-vax e negazionista in generale. Il pubblico ha partecipato attivamente allo scontro, esprimendo con grande clamore la propria opinione e chiedendo ad alta voce che il concorrente lasciasse lo studio”.

E ancora: “Poi è andato in scena uno scherzo ai danni di Sabrina Ferilli, con una signora che ha litigato con l’attrice. La motivazione? La signora ripeteva a Ferilli le posizioni del Kamasutra affinché potesse impararle bene e metterle in pratica nel migliore dei modi”.

Infine, si conclude: “Dopo ben due anni passati ad architettarlo, Giovannino e Maria De Filippi (perché tanto lei è dietro a tutto questo) sono riusciti a far infervorare l’attrice. Giulia Stabile, infine, è stata più volte invitata a ballare con un gruppo di danzatori molto bravi, ma ha rifiutato ripetutamente. Solo dopo insistenze, la ballerina si è finalmente unita a loro sul palco”. Non ci resta che attendere l’autunno per vedere questa scena epica.