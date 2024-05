Sviluppi nelle indagini sull’influencer trovata in condizioni critiche, arrestato il coniuge durante la notte

Jonathan Maldonado arrestato dopo un lungo interrogatorio presso la Questura di Biella; la Procura indaga sulla dinamica dei fatti e sulla veridicità delle dichiarazioni





Nuovi sviluppi nel drammatico caso di Soukaina El Basri, l’influencer biellese di origine marocchina, conosciuta sui social come Siu, che è stata gravemente ferita e ora si trova in coma all’ospedale di Novara. Il marito, Jonathan Maldonado, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Dopo un interrogatorio durato circa quattro ore presso la Questura di Biella, Maldonado è stato fermato dagli agenti della Mobile intorno alle 21 di ieri sera, mentre si trovava nella sua abitazione. La notizia dell’arresto è stata diffusa anche in diretta dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. Successivamente, Maldonado è stato trasferito in carcere su disposizione della Procura di Biella.

Attualmente, Soukaina El Basri è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Novara. Nei giorni scorsi, era stata portata al pronto soccorso nel Biellese con una profonda ferita al petto. Accompagnata dal marito, la donna aveva dichiarato ai medici di essere caduta in casa, una versione confermata anche da Maldonado. Tuttavia, le condizioni della giovane influencer sono rapidamente peggiorate, portando all’apertura di un fascicolo per tentato omicidio.

Le indagini sono coordinate dalla procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio, che ha dichiarato: “La ragazza è in coma farmacologico in prognosi riservata. Abbiamo avviato le indagini a 360 gradi inviando le informazioni di garanzia necessarie”. Le ipotesi iniziali di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo sono state rapidamente smentite dalle evidenze raccolte dagli inquirenti.

Secondo fonti vicine all’indagine, tra Soukaina e suo marito sembravano esserci rapporti problematici. Questo elemento ha spinto gli investigatori a esaminare più a fondo la dinamica dei fatti e la veridicità delle dichiarazioni fornite da Maldonado. La procuratrice Camelio ha sottolineato che le indagini continueranno per fare luce su tutti gli aspetti della vicenda.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità biellese e i follower di Soukaina sui social media rimangono col fiato sospeso, sperando in un miglioramento delle sue condizioni. Nel frattempo, le autorità continuano a lavorare instancabilmente per accertare la verità su quanto accaduto e assicurare alla giustizia il responsabile di questo grave episodio.