Si aggiudica mezzo milione al Gratta e Vinci e affida il biglietto al tabaccaio: “Conservalo tu”

Un anziano cliente scopre di aver vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci e si affida al tabaccaio di fiducia per gestire la vincita, temendo di non essere in grado di farlo da solo.





In una tranquilla cittadina della provincia di Padova, una vicenda curiosa ha portato alla ribalta la fiducia tra cliente e commerciante. Un anziano signore, residente a Conselve, ha grattato un biglietto del Gratta e Vinci del valore di 5 euro, scoprendo di aver vinto la somma incredibile di 500mila euro. Preso dal timore di non riuscire a gestire da solo la situazione, ha deciso di affidarsi al suo tabaccaio di fiducia, Sebastiano Antico.

“Dall’altra parte del telefono c’era un cliente abituale, una persona anziana, della quale ho promesso di non dire nemmeno se è uomo o donna,” ha raccontato Sebastiano al Mattino di Padova. Il cliente, che non è un giocatore accanito, gli ha rivelato di aver acquistato un ‘Gratta e Vinci 20X’ sabato scorso 18 maggio e di aver scoperto la vincita a casa.

“Ci ho pensato e – ha ammesso – temo di non riuscire a gestire da solo quel che c’è da fare in questi casi. Voglio mantenere il massimo riserbo e ho bisogno di persone di fiducia, come te,” ha detto il cliente al gestore della tabaccheria. Così, gli ha consegnato il biglietto vincente, chiedendogli di tenerlo al sicuro e di aiutarlo con le procedure per l’incasso.

Sebastiano Antico, che gestisce la tabaccheria in piazza Cesare Battisti a Conselve, ha spiegato: “Con mia moglie siamo abituati ad essere un punto di riferimento per la clientela e per molti, specie per gli anziani, siamo persone di fiducia che li aiutano con i servizi internet, i pagamenti elettronici e altre incombenze. Alcuni ci lasciano addirittura il pin del bancomat ma a questo non eravamo mai arrivati.”

La storia ha suscitato grande interesse nella comunità locale e ha messo in luce il forte legame di fiducia che può svilupparsi tra commercianti e clienti abituali. In un’epoca in cui la fiducia è spesso messa alla prova, questo episodio rappresenta un esempio positivo di solidarietà e supporto reciproco.

Secondo le norme vigenti, per incassare una vincita superiore ai 10mila euro è necessario recarsi presso uno degli uffici premi Lottomatica o presso una filiale della Banca Intesa Sanpaolo. Il titolare della tabaccheria ha quindi accompagnato il cliente anziano in banca per completare la procedura burocratica necessaria all’incasso della vincita, assicurandosi che tutto fosse gestito nel modo più sicuro e discreto possibile.

Questa vicenda non solo evidenzia la fortuna del vincitore ma mette anche in luce l’importanza delle relazioni umane basate sulla fiducia e sul reciproco aiuto. Una storia che, in tempi difficili, riscalda il cuore e rinnova la speranza nella bontà delle persone.