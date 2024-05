Alba Parietti desidera riavere il suo posto in prima fila a Sanremo e fa un appello a Conti

La celebre conduttrice, ospite a La Vita in Diretta, ha dichiarato di voler tornare al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2025, con Carlo Conti alla guida.





Nel corso del pomeriggio di oggi, a La Vita in Diretta, Alba Parietti ha commentato la notizia ufficiale della nomina di Carlo Conti come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. La presentatrice ha rivelato di desiderare ardentemente di riavere il suo posto in prima fila al Teatro Ariston.

Alba Parietti e la prima fila a Sanremo

La conferma che Carlo Conti sarà il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per il 2025 e 2026 ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Dopo settimane di speculazioni e smentite, la notizia è ora ufficiale. Durante la puntata di oggi de La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano, la notizia è stata al centro del dibattito, con Alba Parietti tra gli ospiti.

Alba Parietti, che ha sempre avuto il privilegio di sedere in prima fila durante le cinque serate del prestigioso evento musicale, ha fatto molto parlare di sé lo scorso anno per la sua assenza al Festival del 2024. Annunciata sui social, la sua mancanza ha sollevato numerosi interrogativi tra i fan e gli spettatori. Alberto Matano, visibilmente curioso, ha deciso di affrontare l’argomento con la sua ospite:

“Alba, ti candidi e vuoi andare in gara quest’anno?”, ha chiesto con un sorriso malizioso Matano, che non è riuscito a trattenere la risata. Alba Parietti, con la sua consueta ironia, ha chiarito che il suo vero obiettivo per il prossimo Festival di Sanremo è ben diverso: riavere la sua ambita poltrona in prima fila al Teatro Ariston.

Con una battuta scherzosa, la conduttrice ha dichiarato nel programma di Rai 1: “No, io mi aspetto di riavere la mia poltrona, che mi è stata… rubata. Appello? No, non c’è bisogno. Torna da me di default, da sola. Torna Conti e torna questa. Io massimo massimo seconda, ma in prima…”, ha concluso Alba Parietti con un sorriso e una risata contagiosa.

L’affetto del pubblico nei confronti di Alba Parietti è palpabile, e molti spettatori sperano di rivederla nuovamente sulla sua iconica poltroncina rossa a Sanremo 2025. La sua presenza in prima fila è diventata una sorta di tradizione, e la sua assenza lo scorso anno è stata avvertita come una mancanza significativa.

Inoltre, le voci su chi potrebbe affiancare Carlo Conti alla conduzione del festival continuano a susseguirsi, alimentando l’attesa e l’entusiasmo per quella che si preannuncia un’edizione indimenticabile del Festival di Sanremo. La presenza di figure iconiche come Alba Parietti in prima fila contribuirebbe sicuramente ad arricchire l’atmosfera e a rendere l’evento ancora più speciale.

In conclusione, il desiderio di Alba Parietti di riavere il suo posto in prima fila al Festival di Sanremo riflette non solo la sua passione per la kermesse canora più amata d’Italia, ma anche l’affetto e il sostegno che ha sempre ricevuto dal pubblico. Con Carlo Conti al timone, il Festival di Sanremo 2025 promette di essere un evento straordinario, e tutti sperano di vedere Alba Parietti nuovamente al suo posto privilegiato.