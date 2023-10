Heidi Baci Prima del Grande Fratello: Un Look “Irriconoscibile”

Heidi Baci, una delle concorrenti del Grande Fratello, sta attirando l’attenzione non solo per la sua personalità vivace ma anche per la sua sorprendente trasformazione nel corso degli anni. Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Heidi ha condiviso aspetti del suo passato che hanno stupito i suoi follower.

Con 25 anni, origini albanesi e una carriera nel settore nautico, Heidi Baci è anche una modella. Nel video di presentazione al Grande Fratello, ha fatto parlare di sé per la sua complicità con Massimiliano Varrese. Se inizialmente sembrava esserci un interesse reciproco tra di loro, negli ultimi giorni Heidi ha mostrato una maggiore affinità con un altro coinquilino, Vittorio.

Una Svolta nell’Affetto

Nonostante l’interesse iniziale per Massimiliano Varrese, Heidi ha deciso di non interferire nella sua vita familiare, specialmente dopo una lettera letta in diretta da parte dell’ex compagna dell’attore e dalla loro figlia. Ha dichiarato di voler chiudere ogni ponte con Massimiliano. Tuttavia, con Vittorio ha instaurato un legame diverso, apprezzando la sua leggerezza e la sua compagnia.

La Svolta nel Look

La sorpresa arriva quando si osserva il profilo Instagram di Heidi Baci, dove emerge una trasformazione radicale nel suo aspetto rispetto a oggi. La concorrente ora sfoggia capelli lunghi e biondi, mentre qualche anno fa aveva una chioma più scura, risultando quasi irriconoscibile a prima vista. In passato, preferiva un look più naturale, spesso senza trucco e con un viso fresco e genuino.

Quale Versione Preferite?

La domanda sorge spontanea: quale versione di Heidi Baci preferite? La concorrente ha sicuramente attraversato un percorso di trasformazione sia fisica che personale nel corso degli anni, mantenendo comunque il suo fascino unico e autentico.