Helena Prestes e la Reazione Scioccante alla Morte di Silvio Berlusconi all'Isola dei Famosi - Controcopertina

La scoperta della triste notizia e la reazione emotiva di Helena Prestes

Helena Prestes, concorrente dell’Isola dei Famosi, ha vissuto una reazione intensa alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Come abbiamo già riportato, Alvin, il conduttore del programma, ha dovuto comunicare la triste notizia ai naufraghi durante la giornata di ieri. Questo ha portato alla sospensione della puntata e a significativi cambiamenti nella programmazione di Mediaset, rispettando il lutto per la famiglia Berlusconi e, in particolare, per Pier Silvio Berlusconi. La semifinale che era prevista per quella serata è stata annullata.

Silvio Berlusconi, ex primo ministro italiano, si è spento intorno alle 9:30 presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato quattro giorni prima. Ora, sia Mediaset che molti programmi Rai subiranno modifiche significative alla programmazione almeno fino ai funerali di stato, che verranno trasmessi mercoledì pomeriggio alle 15:00.

La reazione di Helena Prestes alla morte di Silvio Berlusconi è un aspetto interessante da approfondire. Durante le ultime puntate del programma, la concorrente sudamericana sembrava già preoccupata. Durante una delle trasmissioni precedenti, avvenuta l’8 maggio, Helena Prestes aveva rivolto una domanda insolita a Ilary Blasi, conduttrice de L’Isola dei Famosi: “Volevo sapere se Silvio Berlusconi sta bene”.

All’annuncio della buona notizia, la donna aveva esclamato: “Bene, sono felice”. Tuttavia, Helena Prestes è stata ora informata della morte dell’uomo. Come ha reagito? Alvin ha comunicato la notizia all’interno di una capanna e Helena, dopo aver esclamato “Me lo sono sentita”, si è allontanata immediatamente dal gruppo con gli occhi lucidi, pronunciando tra sé e sé: “Io volevo conoscerlo!”.

Helena Prestes ha continuato con parole di tristezza: “Non ci posso credere! Che brutta notizia! Tutta Italia sarà triste”. Successivamente, Alvin ha condiviso foto sui social che mostrano solo lui che parla ai naufraghi, tutti seduti sotto il telo della capanna. Finalmente, conosciamo parte di ciò che si sono detti durante quel momento di dolore e commozione.