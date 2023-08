I Dai e Dai lasciano la scena: Il loro cammino a Reazione a Catena e quanto hanno vinto

La loro presenza aveva destato grande attenzione durante la settimana di Ferragosto, quando erano stati censurati dalla produzione e dal conduttore Marco Liorni in Reazione a Catena. Stiamo parlando dei Dai e Dai, il trio che aveva animato lo spettacolo per ben 28 giorni. Tuttavia, l’episodio andato in onda ieri sera, 28 agosto, ha segnato la loro uscita dal programma che ogni sera, alle 18:45, tiene compagnia agli spettatori italiani.

Un record e una controversia: Il percorso dei Dai e Dai

I Dai e Dai avevano stabilito un nuovo record di permanenza a Reazione a Catena, ma due settimane fa erano finiti al centro di una vivace polemica, anche sui social. Durante il gioco dell’Intesa vincente, il trio aveva dovuto indovinare la parola “borsetta”. Per farlo, i due giocatori avevano descritto un’azione violenta, utilizzando termini non consoni. Anche il conduttore Marco Liorni aveva ammonito i concorrenti per l’uso di parole inadatte.

Il bottino dei Dai e Dai: Un montepremi da record

In 28 giorni di partecipazione, il trio dei Dai e Dai è riuscito a accumulare un montepremi impressionante di 82.000 euro. Con il loro successo consolidato, i concorrenti hanno condiviso i loro piani futuri durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Simone Costagliola ha condiviso il desiderio di trascorrere i soldi con la fidanzata, mentre Simone Mariottini ha parlato di possibili viaggi, inclusi quelli verso l’Irlanda, dove lavora. Marco Voir ha espresso il desiderio di acquistare una nuova auto.

I volti dei Dai e Dai: Chi sono i concorrenti

I Dai e Dai sono un trio di amici nati o residenti a Livorno. Marco Voir, nato nel 1992, lavora in un’agenzia di scommesse e ha un diploma di perito informatico. Simone Costagliola, nato nel 1993, lavora per una multinazionale informatica dopo aver studiato Design della comunicazione al Politecnico di Milano. Simone Mariottini, nato nel 1994, lavora in Irlanda per una multinazionale dell’e-commerce ed è fidanzato con Adele.

Un addio emozionante: Le parole di commiato dei Dai e Dai

Con l’eliminazione dal programma, i Dai e Dai hanno condiviso un toccante messaggio di addio su Instagram. Hanno espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta durante il mese di agosto e hanno condiviso i loro sentimenti sulla loro esperienza. Hanno abbracciato l’amicizia rafforzata e hanno ringraziato gli spettatori e gli autori del programma. Concludono con l’entusiasmo per aver giocato al loro gioco preferito e con l’augurio per i prossimi concorrenti. Con uno spirito positivo, salutano la loro avventura e fanno eco al vivace slogan “Viva Reazione a Catena, viva ‘i Dai e Dai'”.