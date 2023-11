I giornalisti del Tg2 contro Insegno «I suoi bassi ascolti ci penalizzano»

L’ultimo ritorno di Pino Insegno a Viale Mazzini non ha ottenuto l’aspettato successo. Il game show “Il Mercante in Fiera” trasmesso su Rai2 è fermo al misero 2% di share, nonostante l’inserimento di concorrenti vip.

Bassi ascolti e impatto sul Tg2

Gli ascolti del programma televisivo hanno avuto un impatto diretto sul Tg2, trasmesso in prima serata. Questo è un fatto che ha portato il notiziario diretto da Antonio Preziosi a esprimere una preoccupazione ufficiale. L’assemblea del Tg2 ha sottolineato la situazione come “molto penalizzante”, essendo il notiziario e le sue rubriche solitamente posizionate sopra la media di share della rete.

Posizione ufficiale del Tg2

Le parole di Preziosi non provengono da un notiziario in opposizione, considerando che la direzione del Tg è affiliata a Forza Italia. La precedente direzione, Gennaro Sangiuliano, ora Ministro della Cultura per Fratelli d’Italia, era a capo del Tg2. Recentemente, l’amministratore delegato Roberto Sergio ha negato l’ipotesi di cancellazione del programma condotto da Pino Insegno.





Rumors sul futuro de L’Eredità

Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, ci sono voci che suggeriscono il trasloco del programma di successo L’Eredità dal circuito Rai a un altro editore. Non è stato confermato il rinnovo del programma da parte di Viale Mazzini, benché sia stato annunciato in palinsesti lo scorso luglio. Il futuro del celebre show pre-serata, in onda su Rai1 dal 2002, sembra pertanto incerto.

Conclusione

L’insuccesso del game show condotto da Pino Insegno su Rai2 ha evidenziato una preoccupante diminuzione degli ascolti. Tuttavia, la situazione sembra coinvolgere anche il Tg2, generando incertezza sul futuro di L’Eredità, una delle storiche trasmissioni della Rai.