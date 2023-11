Dramma in montagna: auto incontrollabile fa vittima tra le rocce!

Nel tranquillo comune di Zagarise, situato nella provincia di Catanzaro, si è verificato un tragico incidente lunedì 30 ottobre che ha portato alla morte di un’anziana donna di 83 anni. L’incidente è stato straordinariamente inaspettato: la donna è stata travolta da un’auto parcheggiata in salita, che improvvisamente si è messa in movimento. La vettura ha colpito l’anziana, trascinandola fino a farla precipitare in un burrone, causandone la morte sul colpo.

La tragedia ha scosso la comunità locale e le autorità sono state prontamente allertate da testimoni oculari dell’incidente. Il 118 è intervenuto immediatamente, inviando sia un’ambulanza che un elisoccorso. Tuttavia, all’arrivo dei soccorritori, l’83enne era purtroppo già deceduta. Nonostante tutti gli sforzi del personale medico, non è stato possibile salvarla, e l’anziana è stata dichiarata morta sul posto.

Le indagini dei carabinieri stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Sembra che l’anziana stesse camminando lungo una strada di campagna quando è stata tragicamente investita dall’auto parcheggiata in salita. Al momento, le cause esatte dell’incidente non sono chiare e saranno oggetto di approfondite indagini.





Il veicolo coinvolto nell’incidente è stato sequestrato per consentire una dettagliata perizia tecnica. Gli inquirenti cercheranno di determinare se ci fossero anomalie o guasti nel sistema frenante dell’auto che ha causato la morte della donna anziana. La comunità di Zagarise è stata colpita da questa tragica perdita, e tutti attendono ulteriori sviluppi dalle indagini per comprendere appieno le circostanze dell’incidente.