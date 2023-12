In un articolo pubblicato da Silvio Prudentino, circa 20 ore fa, si discute la controversia attorno a Chiara Ferragni e alla sua famiglia, conosciuti come i Ferragnez. Nonostante le voci che circolano sul loro presunto stato di salute e sul fatto che non lascino la loro residenza, i paparazzi presenti fuori dalla loro casa sembrano certi che la famiglia si stia preparando per una vacanza in montagna in occasione delle prossime festività natalizie.

Contrariamente alle speculazioni che circolano riguardo a un presunto malessere di Chiara Ferragni, i paparazzi sostengono che l’influencer e la sua famiglia stiano organizzando gli ultimi dettagli per una vacanza natalizia in montagna, con tutti i dettagli già prenotati. In effetti, Fedez aveva ironicamente anticipato la situazione in un video, menzionando la prenotazione di 5.000 chalet in vari luoghi. Dopo l’incidente del “pandoro-gate,” questa decisione potrebbe aver sorpreso molti, ma sembra che la coppia abbia deciso di confermare le prenotazioni per concedersi una pausa dopo l’agitazione degli ultimi giorni.

I paparazzi rimangono in attesa fuori dalla nuova residenza della coppia, sperando di ottenere dichiarazioni o scatti che possano fornire ulteriori dettagli su questa situazione che sta attirando l’attenzione di tutti.





Un’indiscrezione è stata lanciata da Guia Soncini su Linkiesta, secondo cui la coppia sta cercando di ultimare i preparativi per la partenza. Tuttavia, nonostante le critiche e le voci che circolano riguardo al suo stato emotivo, sembra che Chiara Ferragni potrebbe non essere così afflitta come alcuni amici e professionisti della salute stanno suggerendo. Tuttavia, in mezzo a questo scandalo del “pandoro,” ogni mossa dell’influencer è sottoposta a un’attenzione inquisitoria da parte dei social network, che fino a poco tempo fa dominava.

Al momento, non si conoscono ancora i dettagli riguardo alle destinazioni scelte per questa vacanza in montagna, ma sembra probabile che la coppia abbia optato per una località montana.

Ciò che rende questa vacanza insolita è l’assenza di condivisioni sui social, storie e interazioni con i follower, aspetti che solitamente caratterizzano la vita privata della coppia. Questa potrebbe essere una nuova esperienza, sia per loro che per i loro fan, ma potrebbe offrire l’opportunità di godersi le vacanze in modo più tradizionale, allontanandosi dai social.

Attualmente, il poco che si può ancora vedere della vita dei Ferragnez è “rubato” dai paparazzi presenti nelle vicinanze della loro casa a Milano, che sono riusciti a catturare le prime immagini pubbliche dell’influencer dopo lo scandalo.

In definitiva, questa vacanza sembra essere un momento di rigenerazione e riflessione per la coppia, che potrebbe cercare nuove ispirazioni per il futuro. Nel frattempo, Chiara Ferragni continua a perdere follower sui social, anche se il calo è ancora limitato rispetto ai suoi 30 milioni di fan. Tuttavia, resta da vedere se questo possa segnare un inizio di declino, come suggerito da alcune voci circolanti.