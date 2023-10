Ibrahimovic sconvolto: la donna gli nega il sì al matrimonio, cosa succederà ora?

Zlatan apre il suo cuore sulla sua relazione e la sua proposta respinta in un’intervista sincera

Spesso conosciamo Zlatan Ibrahimovic per le sue audaci affermazioni sul campo da calcio, ma raramente esploriamo la sua vita privata. In una sincera intervista con Piers Morgan, Ibrahimovic ha gettato luce sulla sua lunga storia d’amore con Helena Seger e il motivo per cui la proposta di matrimonio è stata respinta. Scopriamo i dettagli di questa straordinaria relazione.

Una Storia d’Amore Che Dura da 20 Anni: Tutto è iniziato casualmente 20 anni fa quando i destini di Zlatan e Helena si sono incrociati a Malmoe. Una difficile situazione di parcheggio ha portato all’incontro: “Eravamo a Malmoe, lui aveva parcheggiato male la sua Ferrari e io con la mia Mercedes non riuscivo a passare”, racconta Helena. “L’ho attaccato duramente ma evidentemente ha visto qualcosa che gli è piaciuto”. Da questo primo incontro burrascoso è nata una storia d’amore che si è consolidata nel corso degli anni, coronata dalla nascita di due figli.

La Proposta di Matrimonio: Un Momento di Sincero Amore: Nell’intervista con Morgan, Zlatan ha rivelato di aver fatto la proposta di matrimonio a Helena: “L’ho fatto. Lei ha detto di no. È così forte”. Questa dichiarazione rivela la personalità forte e indipendente di entrambi i partner. Helena ha risposto con una sincerità disarmante: “È successo un paio di anni fa, le ho detto: ‘Dopo 20 anni meriti di sposarti con me’. Lei ha risposto: ‘Non ho bisogno di essere sposata con te per stare con te'”.

Un Rifiuto Che Rafforza la Relazione: Ibrahimovic ha sottolineato la sua ammirazione per la risposta di Helena, rivelando che il rifiuto ha aumentato il suo rispetto per lei. Ha dichiarato: “Penso che sia bello, perché se lo fai, guadagni più rispetto da parte mia, perché non devo vincere sempre”. Quando gli è stato chiesto se riproporrebbe la domanda in futuro, Zlatan è stato categorico: “No, ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda. Ma ha due figli da me, quindi è ancora più grande che essere sposati”.

L’Accordo Condiviso: Questa storia d’amore unica è caratterizzata da un profondo accordo tra Zlatan e Helena. Helena ha spiegato il suo punto di vista: “Mi ha detto: ‘Ascolta, non ho bisogno di sposarti per dimostrare che sto insieme a te e che abbiamo due figli'”. Questo approccio dimostra la maturità e la comprensione reciproca che sostengono la loro relazione.

In conclusione, la storia di Zlatan Ibrahimovic e Helena Seger ci offre uno sguardo speciale sulla loro relazione unica. La proposta di matrimonio respinta non ha indebolito la loro unione, ma ha rafforzato il legame tra due persone straordinarie.