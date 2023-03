Il Cantante Mascherato, potrebbero i Colombi essere Alessia Marcuzzi e suo figlio? La realtà

Preparatevi alla seconda puntata di stasera de Il Cantante Mascherato di Rai1, condotto da Milly Carlucci! La puntata di sabato scorso ha riscosso un incredibile successo, nonostante la concorrenza del serale Mediaset di Amici di Maria De Filippi. Quest’anno lo show torna per la sua quarta edizione con nuove entusiasmanti sorprese! Sintonizziamoci insieme per scoprire chi si nasconde dietro le maschere delle Colombe!

Preparatevi a rimanere a bocca aperta! La quarta edizione de Il Cantante Mascherato è qui ed è più bella che mai! Con nuove ed entusiasmanti esibizioni e sorprese da brivido, non potrete perdervi questa edizione!

Sabato scorso, 18 marzo 2023, è andata in onda l’attesissima prima puntata dello show di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, e gli ascolti e lo share sono stati incredibili, nonostante sia partito anche il serale di Amici su Mediaset. Per rendere lo show ancora più coinvolgente, per questa edizione sono state introdotte alcune sorprendenti novità. Il format è davvero notevole, perché cattura i telespettatori di tutte le età con il suo intrattenimento musicale e la sua carica di divertimento.

Siamo entusiasti di annunciare che la giuria di questa edizione dello show è composta da alcuni dei volti più iconici dello spettacolo. Da Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, che da anni ci fanno ridere, alla deliziosa Serena Bortone, all’intramontabile Cristian De Sica, all’impareggiabile Iva Zanicchi, queste amatissime star avranno il compito di prestare molta attenzione agli indizi forniti dalle maschere e di ascoltare attentamente le esibizioni. Sarà sicuramente una stagione emozionante!

Chi potrebbero essere le misteriose figure dietro le maschere delle Colombe? Esploriamo le possibilità!

Colombi è un’incredibile novità di quest’anno e non è difficile intuire che dietro ci siano due persone! Abbiamo avuto la fortuna di assistere a due loro esibizioni nella prima puntata, entrambe di canzoni classiche italiane: Triangolo di Renato Zero e Fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi. Non sappiamo ancora molto altro sui Colombi, ma non vediamo l’ora di saperne di più!

Cristian De Sica non ha dubbi: l’elegante maschera è molto romantica e poetica. La puntata inizia con la clip di presentazione e mentre Lillo e Greg sono per alcuni l’attore dietro la maschera, la Zanicchi li esclude perché ritiene che non sappiano cantare. Serena Bortone propone Luca e Paolo, mentre Flavio Insinna suggerisce Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Infine, Rossella Erra propone con passione Alessia Marcuzzi e suo figlio come maschera dei Colombi.

Al momento, l’ultima ipotesi è quella più accreditata, e sta addirittura prendendo piede in rete! Ma la certezza si avrà solo nella prossima puntata de Il cantante mascherato che andrà in onda stasera. Non perdetevelo: fissate i vostri calendari e preparatevi a uno spettacolo emozionante!