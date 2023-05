Il caos scoppia all'Isola dei Famosi 2023: la rivolta contro Marco Mazzoli - Controcopertina

È un periodo difficile per Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023, il noto conduttore radiofonico e voce del programma “Lo Zoo di 105” insieme a Paolo Noise. Già la sua lite con il collega e amico ha evidenziato un elevato livello di nervosismo. Ma ultimamente la situazione è peggiorata a causa di una discussione accesa tra l’ex leader Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse. Successivamente, Nathaly Caldonazzo ha accusato l’ex rugbista, ora chef e conduttore, di parlare alle spalle di Mazzoli.

Nathaly attacca Andrea Lo Cicero per aver deriso Marco Mazzoli

Nathaly ha preso di mira Andrea Lo Cicero perché sembra che quest’ultimo abbia preso in giro Marco Mazzoli per la sua scelta di essere vegano. Ha riferito che Lo Cicero ha detto: “Ti ha detto che sei vegano, che fai ridere i vegani, che mangi la carne…”. Mazzoli rimane in silenzio mentre la tensione aumenta. Successivamente, Helena Prestes e Gian Maria Sainato si isolano e condividono le loro opinioni negative sul conduttore radiofonico, facendo notare quanti insulti siano stati scagliati. Sembra quasi di essere nello Zoo…

Helena e Gian Maria criticano Marco Mazzoli senza riserve

Dopo essere stata eliminata dal televoto, la modella brasiliana Helena Prestes ha discusso di Marco Mazzoli con Gian Maria Sainato: “Non sopporta questo posto. Lo odia. Odia tutti, odia questa situazione. Non mi è piaciuto nemmeno quando mi ha detto che sono migliorata, non devo dimostrare niente a lui”. In particolare, Mazzoli aveva detto: “Mi ero risentito con te perché ti percepivo come falsa, soprattutto prima che iniziasse il gioco. Quando arrivavano le telecamere, facevi scene. Per me queste cose sono finte e televisive, non le sopporto. Ma ora ti vedo cambiata”.

Gian Maria Sainato, dal canto suo, ha dichiarato: “Lui fa finta di chiarirsi con le persone e poi dice: ‘Se torna Gian Maria, sarà uno schifo’. Ma come osa? Ci siamo abbracciati e mi hai detto che era tutto a posto. È falso. Non mi sopporta, potrebbe dirlo in faccia direttamente”. Tuttavia, il naufrago ha capito quale “gioco” sta giocando Mazzoli.

Secondo Gian Maria: “È venuto qui per prendere in giro tutti noi, per far ridere la gente all’esterno, ma noi siamo in una situazione di fame e disagio, a un certo punto non è più divertente. È pungente e offensivo, provoca. Nella sua ironia, dice la verità. È cattivo e frustrato”. Ma Mazzoli non è l’unico a occupare i pensieri di Sainato. Il naufrago si è avvicinato a Cristina Scuccia e ha rivelato alcune cose inaspettate. Ascoltate voi stessi cosa dice nel video pubblicato sul profilo Twitter dell’Isola dei Famosi.