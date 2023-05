Il Cinema Italiano in Lutto per la Prematura Scomparsa della Regista Chiara Rigione - Controcopertina

0 Condivisioni

Un Dolore Incolmabile nel Mondo del Cinema Italiano

Il cinema italiano è stato colpito da una tragica perdita, quella di una professionista straordinaria che ci ha lasciato troppo presto. La terribile notizia della sua morte ha causato un profondo dolore in coloro che l’hanno conosciuta. Le sue gesta umane e professionali sono state ammirate da molti, e l’idea di non poter mai più vedere il suo sorriso è ancora difficile da accettare. A soli 37 anni, poche settimane fa aveva gioito per la gioia di diventare madre per la prima volta.

Il Lutto nel Cinema Italiano per la Scomparsa di Chiara Rigione

Le lacrime sono state versate per questa brutale perdita. Il cinema italiano sta vivendo un lutto immenso che ha lasciato senza fiato parenti, amici e ammiratori di questa donna straordinaria. La figlia, la sua primogenita di soli 37 anni, si chiama Diana e dovrà crescere senza la preziosa figura materna. Chiara Rigione ha sempre nutrito una passione smisurata per il grande schermo, che è diventato per lei non solo una passione, ma una professione vera e propria.

Il Ricordo di Chiara Rigione nel Cinema Italiano

La prematura scomparsa di Chiara Rigione ha lasciato un vuoto incolmabile nel cinema italiano, che ora si trova a dover affrontare il peso di questa perdita. La regista originaria di Avellino ha perso la sua battaglia contro un tumore che la affligeva da tempo. La sua morte ha lasciato un profondo dolore non solo ad Avellino, ma anche a Benevento, dove ha svolto un ruolo importante presso il Kinetta Spazio Labus, un’attività culturale da lei fondata. Chiara Rigione, laureata in Ingegneria Energetica, amava diffondere la cultura del cinema, dando spazio anche ai bambini.

Rigione è stata l’organizzatrice di diverse rassegne cinematografiche, tra cui “Il cinema che non si vede” e il festival “Les Journées du cinéma québécois en Italie”, una collaborazione tra Italia e Canada. Inoltre, negli ultimi nove anni, ha lavorato come assistente alla regia e montatrice di cortometraggi e documentari. Il suo documentario “Domani chissà, forse” ha vinto il Premio Zavattini Unarchive. Ma ciò non è tutto.

Tre anni fa, ha dato vita al film collettivo “I Racconti del Balcone” e al cortometraggio “Orfani del sonno”. Ha partecipato a diversi festival, tra cui il Napoli Film Festival, il Laterale Film Festival e il Bogotà International Film Festival, mostrando il suo talento e la sua passione per l’arte cinematografica.