Il clamoroso retro scena sull’addio tra Can Yaman e Diletta Leotta è emerso solo ora.

La recente separazione tra Can Yaman e Diletta Leotta non ha fermato le speculazioni sulla loro relazione. Alessandro Rosica, il paparazzo ed esperto di social media noto come Investigatore Social, ha rivelato ulteriori dettagli durante un’intervista al settimanale Mio. La notizia è emersa proprio quando l’attore turco sembra aver trovato la pace con un’altra donna.

Da tempo circolano speculazioni sulla relazione tra Can Yaman e l’attrice Demet Özdemir. Sebbene i due si siano scambiati delle reazioni su Instagram, sembra che tra loro ci sia solo amicizia. Recentemente, Rosica ha commentato la storia d’amore ampiamente discussa, suggerendo che il fidanzamento tra Diletta Leotta e Can Yaman potrebbe essere stato orchestrato per scopi promozionali.

Secondo Alessandro Rosica, sembra che Diletta Leotta e Can Yaman non siano attualmente in buoni rapporti. Secondo quanto riportato, la Leotta avrebbe raggiunto il limite a causa dell’atteggiamento e dello stile di vita di Yaman, che non sarebbe accettato in Turchia. Pare che il suo migliore amico e la sua guardia del corpo, così come il suo tuttofare, siano presenti per gestire il suo comportamento che a volte può essere eccessivo.

Nella sua recente intervista a Verissimo, Diletta Leotta ha parlato candidamente della sua separazione da Can Yaman, lasciando intendere di provare ancora qualcosa per l’attore. Ha esordito definendo la loro relazione “una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine”. Diletta Leotta ha sofferto a causa delle critiche sulla presunta relazione “costruita”.

Can Yaman e io siamo due trentenni che hanno trovato un’intesa, hanno creato un legame profondo e hanno cercato di perseguire un’intensa passione. Abbiamo origini diverse, una combinazione di turco e siciliano, e siamo entrambi molto passionali, lui ancora più di me. Tutto è avvenuto rapidamente e piacevolmente.