Il commovente addio a Michelle Causo: L'appassionato appello del padre durante i funerali della giovane di Primavalle - Controcopertina

Michelle Causo: Commosso funerale della 17enne di Primavalle e l’appello del padre per giustizia

A Roma si sono svolti i solenni funerali di Michelle Causo, la giovane di 17 anni uccisa sei giorni fa a Primavalle da un coetaneo. La cerimonia ha visto la partecipazione dell’intero quartiere e un tributo floreale offerto sia da persone comuni che dalle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Palloncini bianchi e girasoli hanno adornato l’ambiente, mentre gli amici, il fidanzato e i genitori della ragazza hanno versato lacrime in cerca di una spiegazione per questa tragica morte, se mai ce ne sia una.

Un messaggio di conforto e una denuncia

Il vescovo Baldo Reina ha cercato di offrire parole di conforto durante la cerimonia: “Quello che è accaduto parla di un mondo corrotto che brucia la giovinezza, che insegue illusioni e che ha perso la consapevolezza del valore della vita. Possiamo permettere che la vita sia banalizzata al punto da trasformare il male in banalità? Noi abbiamo il dovere di distinguere e debellare il male. Il nostro dolore diventa una denuncia e deve portare al cambiamento”.

L’appello del padre per giustizia

Inoltre, il padre di Michelle ha espresso la sua frustrazione davanti alle telecamere, chiedendosi dove sia lo Stato e invocando giustizia. Non troppo velatamente, ha richiesto una condanna all’ergastolo per il 17enne che ha ucciso sua figlia, esclamando: “Buttate via la chiave”. Le sue parole hanno trovato eco tra i presenti, che hanno applaudito con forza. Durante il corteo che ha accompagnato la bara alla chiesa, si sono verificati momenti di tensione con i giornalisti, alcuni dei quali sono stati invitati ad allontanarsi.

Il commovente funerale di Michelle Causo ha scosso profondamente la comunità di Primavalle e ha suscitato un accorato appello per giustizia da parte del padre della ragazza. Questo tragico evento ha sollevato domande sulla responsabilità della società e ha spinto a riflettere sulla direzione in cui si sta dirigendo il nostro mondo. Ora spetta agli investigatori fare luce sulla vicenda, mentre la famiglia e la comunità cercano di trovare conforto e risposte in un momento così doloroso.