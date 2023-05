Il Costo Insensato di un Incidente: 1800 Euro per otto punti di sutura - Controcopertina

Quante volte abbiamo sentito da una madre dal vecchio stampo quella famosa frase: “Se cadi e ti fai male ti do il resto”? Ma cosa succederebbe se questa minaccia brutale diventasse improvvisamente realtà? Ecco cosa è accaduto a un giovane di 27 anni di Macerata che ha avuto la sfortuna di cadere per strada e ferirsi a Lione, in Francia. Quello che sembrava un semplice incidente si è rivelato essere un’amara sorpresa per lui e la sua famiglia.

La Caduta e il Pronto Soccorso

Dopo la caduta, il giovane è stato prontamente trasportato al pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure necessarie. Gli sono state applicate otto punti di sutura per la ferita. Tutto sembrava essere a posto, giusto? Beh, non proprio. Il padre, qualche tempo dopo, ha ricevuto una lettera che gli ha riservato una brutta sorpresa: una fattura in francese nella cassetta delle lettere. Sembra il plot di un film grottesco, ma purtroppo è la triste realtà.

La Fattura Sconcertante: 1800 Euro per otto punti di sutura

La fattura era nientemeno che di 1800 euro per gli otto punti di sutura. Sì, avete letto bene. Il giovane si è ritrovato con una spesa di oltre 1800 euro per una ferita apparentemente semplice da curare. Questo significa che il costo dei punti di sutura ammontava a più di 232 euro a punto, una cifra davvero sconcertante.

L’Assistenza Europea Illusoria

Il padre del ragazzo ha spiegato che suo figlio si era recato a Lione in cerca di lavoro. Quando si è rivolto al pronto soccorso e ha consegnato la tessera sanitaria, ha chiesto se ci fosse qualcosa da pagare. L’infermiera ha rassicurato il giovane dicendo che l’assistenza europea copriva tutte le spese mediche. Ma ovviamente, le cose non stavano esattamente così.

La Dura Verità: Tariffe Straniere

A quanto pare, le tariffe sanitarie all’estero sono molto più alte rispetto a quelle italiane. Il padre del ragazzo ha cercato chiarimenti presso l’Azienda Sanitaria Territoriale di Piediripa e gli è stato spiegato che la sua situazione non è affatto un caso isolato. Purtroppo, sembra che non ci siano molte soluzioni disponibili. È stato costretto ad affrontare l’amara realtà: dovrà pagare l’intera cifra.

Le Difficoltà del Rimborso e la Delusione

L’uomo, che è disoccupato da cinque anni, ha anche sottolineato che suo figlio lavora solo saltuariamente. L’ironia della sorte è che il giovane si era recato a Lione proprio per cercare lavoro. Ha scoperto che potrebbe presentare una richiesta di rimborso al Ministero della Salute, ma non può fare affidamento su tempi certi. Non è nemmeno garantito che l’intera cifra venga rimborsata, considerando le tariffe inferiori in Italia rispetto agli altri paesi stranieri.

Conclusione

Questo caso insolito e sconcertante ci ricorda l’importanza di informarsi adeguatamente sulle spese mediche quando ci si trova all’estero. Ciò che sembra un semplice incidente può trasformarsi in un incubo finanziario. In un mondo sempre più globalizzato, dobbiamo essere consapevoli delle possibili conseguenze finanziarie legate alla salute quando siamo lontani da casa. Speriamo che storie come queste portino ad una maggiore consapevolezza e a una migliore protezione delle persone in situazioni simili.