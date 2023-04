Il Dalai Lama a un ragazzo: ‘Assaggia la mia lingua’, polemiche in corso

Il Dalai Lama si è scusato dopo che un video in cui baciava un bambino sulle labbra e poi gli chiedeva di succhiargli la lingua è stato pubblicato sui social media. L’ufficio del leader spirituale tibetano ha rilasciato una dichiarazione sull’accaduto.

Il Dalai Lama ha suggerito al bambino di prestare molta attenzione.

In seguito alla pubblicazione del video, che ha suscitato diverse reazioni riguardo all’atteggiamento e alla battuta del Dalai Lama, è stata pubblicata una dichiarazione ufficiale su Twitter, riportata dai media internazionali. Sua Santità desidera scusarsi con il bambino, con la sua famiglia e con tutti i suoi amici nel mondo per il disagio che le sue parole possono aver causato.

È noto che Sua Santità è solito scherzare con chi incontra, anche in pubblico e in presenza dei media. Ha espresso rammarico per questo particolare incidente, i cui dettagli rimangono tuttavia poco chiari.

Qual era il contesto del video e delle scuse?

Il 28 febbraio il Dalai Lama, 87 anni, si è rivolto a un gruppo di studenti nel tempio Tsuglagkhang di Dharamshala, in India. Il video ha ripreso il momento in cui un ragazzo ha chiesto al leader spirituale buddista: “Posso abbracciarti?”, al termine dell’evento.

In seguito all’innocente richiesta del bambino, il Premio Nobel per la pace lo ha gentilmente invitato a salire sul palco e ha accolto la richiesta, indicandogli la guancia e dicendogli “Prima qui”. Il bambino ha quindi proceduto a baciare la guancia del premio.

Successivamente, il Dalai Lama ha indicato le sue labbra e ha fatto cenno al bambino di avvicinarsi. I due si sono scambiati un bacio sulle labbra, tra applausi e risate. Poi si sono toccati la testa e il Dalai Lama ha suggerito scherzosamente al bambino di “succhiargli la lingua”. Il momento si è concluso con il Dalai Lama che ha fatto il solletico al bambino sotto le ascelle.