Il dolore di Emilio Fede: La sconvolgente scoperta della morte di Silvio Berlusconi - Controcopertina

Durante una diretta su Instagram, Emilio Fede viene a conoscenza della morte di Silvio Berlusconi. L’ex direttore del Tg4, mentre conduceva la sua solita rassegna mattutina sui social media, apprende della tragica perdita del cavaliere, suo grande amico e datore di lavoro. Questa notizia lo colpisce profondamente e per diversi minuti rimane in uno stato di shock, incapace di credere, almeno inizialmente, alla veridicità della fonte che ha riportato la notizia sui giornali. “Muore ogni 5 minuti”, dice Emilio Fede quasi irritato, rispondendo a una telefonata di un collega che gli dava la terribile notizia su Berlusconi.

A quel punto, aprendo la homepage del Corriere della Sera, Fede esclama: “Cosa c’è scritto sul Corriere? Va bene ragazzi, mi state dicendo ogni cinque minuti che è morto! Le notizie arrivano con molta incertezza. Questa notizia sarebbe clamorosa dal punto di vista morale ed emotivo, ma richiede conferme. Non stiamo parlando di persone qualsiasi, ma di un uomo che ha influenzato il mondo dal punto di vista economico, sociale e politico.”

Emilio Fede scopre della morte di Berlusconi durante una diretta su Instagram

Ancora sotto shock, Emilio Fede commenta: “La notizia è ufficiale? Oh Madonna. Accidenti. Scompare un uomo straordinario, soprattutto dal punto di vista umano. Abbiamo condiviso tanti momenti insieme. Mi ha assunto molti anni fa e c’è sempre stato un forte affetto reciproco. Non voglio dire che sia una certezza, perché c’è ancora quel senso di speranza dentro di me, quella piccola fiammella che mi fa pensare a un miracolo. Lui merita un miracolo.”

Poi, Fede continua: “Con tutto ciò che ha fatto per avvicinare il paese alla sua visione. Anzi, parliamo al presente. Lui ed io eravamo come fratelli. Il mio rapporto con lui? Straordinario. Passavamo insieme giorni e notti. Ha sofferto e amato intensamente. Spero di non dire addio a questo grande amico, ma solo arrivederci. La nostra amicizia è splendida.”

Infine, Fede conclude con tristezza: “E’ un legame saldato, quello che ho provato per lui e lui per me, un uomo meraviglioso. E ora mi dicono che forse Berlusconi se n’è andato. Non mi piace l’idea di un punto finale per nessuno. Questa cosa mi distrugge perché ho vissuto accanto a lui per tutta una vita.” L’amicizia tra Emilio Fede e Silvio Berlusconi è ben nota, e proprio per il giornalista questa notizia è stata davvero atroce.