Il grande segreto di Guillermo Mariotto: ‘Dopo quella volta…’ scopre di essere gay in tv

Nella luce accecante delle telecamere, Guillermo Mariotto si apre come mai prima d’ora. La sua storia, segnata da lotte e trionfi, è un viaggio straordinario che ci porta fino alle sue radici, a poche ore dalla sua nascita. Questo è il racconto della sua vita, condiviso nel cuore dello studio di “Oggi è un Altro Giorno” su Rai 1, ospite della talentuosa Serena Bortone.

L’Inizio di una Vita Straordinaria

La vita di Guillermo Mariotto è iniziata con una sfida epica. Sin dalla nascita, è stato dotato di una milza eccezionalmente grande, una condizione potenzialmente letale. Tuttavia, grazie alle cure amorevoli e alle fervide preghiere della sua nonna, Guillermo ha sconfitto le avversità che minacciavano di spingerlo verso la leucemia.

Guillermo Mariotto ci ricorda con gratitudine: “Io producevo molti più globuli rossi del dovuto e ho rischiato la leucemia, che poteva essere mortale in quelle condizioni. Mia nonna iniziò a pregare e mi sono salvato, è stato un miracolo. Non mi hanno mai detto nulla in modo esplicito, capivo che c’era qualcosa che non andava, mi facevano fare punture dolorosissime.”

L’Amore Incondizionato di una Nonna

La sua nonna è stata la sua ancora di salvezza. Quando Guillermo Mariotto aveva solo un anno e mezzo, sua madre lo consegnò tra le amorevoli cure di sua nonna, un’infermiera di professione. Il ricordo di quel momento è ancora vivido: “Mia madre mi consegnò a mia nonna, che era infermiera, ricordo il momento esatto in cui mi diede a nonna e andò via piangendo. Mi commuovo ancora al ricordo.”

L’affetto di sua nonna è stato un faro nella sua infanzia, e il legame tra i due era indissolubile.

Il Viaggio Alla Scoperta di Sé Stesso

Guillermo Mariotto non solo ha affrontato sfide fisiche, ma anche personali. Nel corso della sua vita, ha affrontato la scoperta della sua sessualità con sincerità e apertura. Ha condiviso i suoi primi amori, entrambi un uomo e una donna, e come si è gradualmente reso conto della sua vera natura.

Guillermo condivide il suo momento di rivelazione: “Tiziana e Pablito mi piacevano nello stesso modo. Ho pensato ‘che bello mi piace tutto’, quindi quel momento non fu drammatico, pensai di essere bisessuale. Ma quando Tiziana iniziò a chiedermi qualcosa, perché voleva possedermi, questa cosa mi soffocò e capii che non mi piacevano le donne.”

L’Artista Multifacetico

Nato a Caracas, in Venezuela, il 13 aprile 1966, Guillermo Mariotto è sotto il segno dell’Acquario. Con una madre venezuelana e un padre italiano, ha abbracciato un percorso eclettico che lo ha portato a San Francisco, dove si è laureato al California College of Arts and Craft in design. Da lì, ha iniziato a girare il mondo alla ricerca di ispirazione, fino a stabilirsi a Milano.

A Milano, Guillermo Mariotto ha dato i primi passi nel mondo della moda, collaborando con prestigiosi marchi come Dolce&Gabbana e Krizia.

La storia di Guillermo Mariotto è un’epica di coraggio, resilienza e autenticità. Attraverso le sue parole, possiamo scoprire l’uomo dietro la celebrità, un individuo straordinario che ha affrontato le sfide con determinazione e onestà.