Can Yaman, l’attore di successo, protagonista di una furiosa aggressione in negozio

L’Incredibile Accaduto

È difficile da credere, ma è puramente veritiero. Un uomo è entrato in un negozio a Civita Castellana, seminando il terrore e aggredendo una signora commerciante. Questo uomo, a sorpresa, era l’attore Can Yaman, noto per il suo ruolo in “Viola come il mare”. L’attore turco, affascinante e idolatrato dalle fan della sua serie, oggi si trova al centro di un controverso episodio. Ma cosa è accaduto esattamente? La signora coinvolta nella vicenda ha rilasciato una dichiarazione al Messaggero, visibilmente scossa, spiegando: “Sono stata sequestrata nel mio negozio, senza possibilità di ricevere clienti”.

La Sequenza degli Eventi

Tutto è cominciato quando la commerciante, per passare il tempo, aveva acceso la radio nel suo negozio. Purtroppo, il volume troppo alto della musica ha infastidito Can Yaman, che stava lavorando sul set nelle vicinanze. Le riprese avevano creato un’atmosfera caotica, con la zona bloccata al traffico e i negozi chiusi. La signora, tuttavia, aveva deciso di aprire il suo negozio comunque. La reazione di Can, arrabbiato per l’incessante interruzione delle riprese, ha spaventato la donna. “Era una furia, voleva avventarsi su di me. Lo hanno dovuto tenere in quattro, ho avuto paura. Ha dato anche un calcio a una delle persone che lo stavano bloccando”, ha riferito la signora. Fortunatamente, la situazione non è degenerata in una rissa completa, grazie all’intervento tempestivo di altre persone.

La donna che ha riportato l’incidente ha spiegato che era entrata nel negozio alle 7 del mattino per iniziare la pulizia. Ma una volta dentro, si è ritrovata praticamente imprigionata, impossibilitata ad accogliere clienti o gestire le consegne. Mentre cercava di spiegare il suo punto di vista a due persone che erano entrate per farle spegnere la radio, è sopraggiunto Can Yaman in preda all’ira. La donna ha confessato di aver temuto per la sua incolumità. Successivamente, ha rivelato un precedente tentativo di chiedere un risarcimento economico alla casa di produzione e al Comune, a causa delle perdite subite dovute alla chiusura del negozio durante le riprese. Tuttavia, la sua richiesta non è stata ascoltata.

La Reazione e le Offerte

Dopo aver minacciato di presentare una denuncia formale, alla donna sarebbero stati offerti 600 euro, un’offerta che ha deciso di rifiutare. L’avvocato Giuseppe Romano, legale della signora, ha dichiarato: “Hanno cercato di tamponare l’aggressione con un risarcimento. Non vogliamo speculare su quanto accaduto, ma non è stato tutto gestito nel modo migliore. La mia assistita si è sentita aggredita, anche se solo verbalmente. E alla fine della serata ha scoperto che la porta era danneggiata”.

Una storia sorprendente che coinvolge un attore amato e un episodio che sta ancora cercando di trovare una risoluzione. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda.