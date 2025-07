Si arrampica per un selfie con le amiche, ma un masso la travolge: muore una 15enne

Una tragica fatalità si è verificata nel pomeriggio del 15 luglio a Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, lungo la sponda del fiume Piave, in un’area verde conosciuta come Cesana Beach. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita nel tentativo di scalare una parete rocciosa insieme a due amiche. L’obiettivo era quello di scattare alcune foto dall’alto, ma l’azione ha avuto conseguenze drammatiche.





Secondo le ricostruzioni, le tre giovani, che si trovavano sul posto per trascorrere una giornata estiva all’aperto, avrebbero deciso di affrontare la parete rocciosa per ottenere immagini suggestive. Durante l’arrampicata, però, si è verificato un cedimento che ha provocato una frana. La 15enne è stata colpita da un grosso masso che l’ha schiacciata, causando la morte istantanea. Una sua amica di 16 anni è rimasta ferita, riportando alcune fratture, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’allarme è stato immediatamente lanciato e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, per la giovane non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso. La ragazza deceduta era originaria di Lentiai e frequentava l’istituto agrario di Feltre.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti al momento della tragedia, cercando di ricostruire ogni dettaglio. L’area dove si è verificato l’incidente è nota per la presenza di rocce e massi instabili, ma non è chiaro se vi fossero segnali che indicassero il pericolo.

La comunità di Lentiai è sconvolta dalla perdita della giovane, descritta da chi la conosceva come una ragazza solare e piena di energia. L’istituto agrario di Feltre, dove la vittima studiava, ha espresso cordoglio per la tragedia che ha colpito una delle sue studentesse. Anche i compagni di classe e gli insegnanti hanno manifestato il loro dolore per l’accaduto.

La zona di Cesana Beach, luogo in cui si è verificato il dramma, è frequentata soprattutto durante i mesi estivi da giovani e famiglie che cercano un angolo di natura e relax. Tuttavia, episodi simili sollevano interrogativi sulla sicurezza delle aree naturali e sull’importanza di prestare attenzione ai rischi legati a determinate attività.

Gli esperti sottolineano che arrampicarsi su pareti rocciose senza attrezzature adeguate o senza una preparazione specifica può essere estremamente pericoloso. La mancanza di consapevolezza dei pericoli naturali può trasformare una giornata spensierata in una tragedia, come purtroppo dimostrato da questo caso.

La giovane ferita nell’incidente, una ragazza di 16 anni, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. I medici hanno confermato che le sue condizioni sono stabili e che non ci sono rischi per la sua vita. Tuttavia, rimane il trauma psicologico legato alla perdita della sua amica e all’esperienza vissuta.

Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure per garantire la sicurezza nelle zone naturali del territorio, cercando di evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima, offrendo sostegno in questo momento difficile.

La tragedia a Borgo Valbelluna rappresenta un monito sulla necessità di essere prudenti e consapevoli quando si frequentano luoghi naturali. Sebbene siano posti ideali per rilassarsi e divertirsi, è essenziale rispettare l’ambiente e riconoscere i limiti personali per evitare situazioni potenzialmente pericolose.