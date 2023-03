Il malore e infine il decesso in ospedale, addio a Giuliano Paolacci: lascia consorte e prole, contava 55 anni

Giuliano Paolacci, un devoto lavoratore ecologico di 55 anni nella città etrusca di Cerveteri, è deceduto all’ospedale Sant’Andrea dopo aver combattuto un malore per alcuni giorni. La comunità è addolorata dalla sua perdita e si stringe intorno alla moglie, al figlio e alla famiglia in questo momento difficile.

La sigla sindacale Ugl aveva espresso il loro affetto per Giuliano in una nota la scorsa settimana, implorando che non lo perdessero. Purtroppo, nonostante il sostegno della comunità e delle istituzioni locali, Giuliano ci ha lasciati.

Il primo cittadino di Cerveteri, Elena Gubetti, ha descritto Giuliano come una persona rara e generosa con un cuore buono e un sorriso contagioso che non passava mai inosservato. La sua cordialità e la gentilezza erano evidenti a chiunque lo incontrasse.

Anche le istituzioni erano vicine ai suoi cari in questo momento difficile. Siamo sicuri che ovunque si trovi, Giuliano continuerà ad essere vicino alla sua famiglia e a chi lo ha amato. La camera ardente sarà aperta oggi dalle 12 alle 19 presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma per coloro che desiderano dare l’ultimo saluto a Giuliano. Il rito funebre si terrà domani alle 11 presso la chiesa del Sasso a Cerveteri. Giuliano, ci mancherai e ti ringraziamo per tutte le cose belle che ci hai lasciato. Fai un buon viaggio.