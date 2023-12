Il messaggio di papà Gino a Giulia che ti farà riflettere: “Un saluto che cambierà la tua prospettiva sulla vita”

Nella mattinata di oggi, martedì 5 dicembre, presso la basilica di Santa Giustina a Padova, si sono svolti i funerali di Giulia Cecchettin, la giovane di soli 22 anni tragicamente scomparsa lo scorso 11 novembre. Una folla commossa ha affollato la chiesa e le sue immediate vicinanze per rendere omaggio all’amata giovane. Uno dei momenti più intensi della cerimonia è stato quando il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha letto un toccante messaggio d’addio.

Le Parole di Gino Cecchettin

Con il cuore stretto dal dolore, Elena, Gino e il fratellino minore di Giulia, Davide, hanno assistito alla cerimonia funebre. Poi, improvvisamente, il padre di Giulia, Gino, si è alzato per condividere con tutti la lettera d’addio dedicata alla sua amata figlia, strappata via dalla vita troppo presto.

“Mia figlia Giulia era proprio come l’avete conosciuta: una giovane donna straordinaria, piena di gioia e vitalità, sempre desiderosa di apprendere. Ha assunto con coraggio la responsabilità della famiglia dopo la prematura scomparsa della sua amata madre. Il femminicidio spesso è il tragico risultato di una cultura che denigra la vita delle donne, facendole diventare vittime di coloro che avrebbero dovuto proteggerle e amarle. Invece, sono state sottoposte a lunghi periodi di abusi, finendo per perdere la loro libertà prima di perdere la vita. Come ha potuto accadere tutto questo? Ci sono molte responsabilità da condividere, ma la responsabilità educativa coinvolge tutti noi. Voglio rivolgermi innanzitutto agli uomini: è compito nostro dimostrarci agenti di cambiamento, lottando contro la violenza di genere.”





Un Addio Dolente a Giulia, da Parte del Suo Papà, Gino Cecchettin

Tuttavia, la parte più struggente del messaggio è quando il padre di Giulia, Gino, si rivolge direttamente alla sua amata figlia. “Cara Giulia, è ora di lasciarti andare. Saluta la mamma per noi. Impareremo a ballare sotto la pioggia. Grazie per questi meravigliosi 22 anni insieme.”