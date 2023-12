Padova si ferma per Giulia: il VIDEO dell’emozionante uscita del feretro dalla Basilica

Circa 8.000 persone si sono riunite presso la Basilica di Padova per rendere omaggio a Giulia Cecchettin durante il suo funerale. Nonostante il cattivo tempo, un mare di persone si è unito per mostrare il loro affetto e il loro sostegno alla famiglia della giovane di 22 anni. In un gesto toccante, i partecipanti hanno deciso di non rimanere indifferenti e di “fare rumore”.

Un Tributo di Cori, Applausi e Chiavi che Sbattono

Dopo le esequie nella basilica, il feretro di Giulia è stato accolto con cori in suo nome, applausi e urla di sostegno. Questo gesto è stato compiuto in conformità con il desiderio della famiglia di Giulia, che ha voluto che la cerimonia fosse un momento di tributo e non di tristezza. Successivamente, il carro funebre si è diretto a Saonara, dove si è svolto un secondo funerale più intimo, riservato agli amici e ai parenti della ragazza.

Le Parole Emotive della Sorella di Giulia

Durante il funerale a Saonara, la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, ha condiviso toccanti ricordi di sua sorella. Ha raccontato come Giulia fosse una persona speciale, apprezzando anche le cose più semplici della vita. Elena ha ricordato momenti felici passati insieme, come le notti d’estate trascorse a guardare le stelle in un parco vicino a casa. Con parole commoventi, ha detto a Giulia: “Ora ti vedo tra le stelle. Prima o poi ci rivedremo, te lo prometto. Ma fino a quel momento continuerai a essere il mio angelo custode”.





Questo omaggio emozionante durante il funerale di Giulia Cecchettin ha reso omaggio alla sua vita e al suo spirito, rafforzando il legame tra la giovane e coloro che l’hanno amata e conosciuta.