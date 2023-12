Orrore a Palma di Montechiaro: donna sfregiata dall’acido in un atto di violenza

Un Atto Barbaro Durante un Giorno Funesto

Mentre il paese si preparava per il funerale di Giulia Cecchettin, la violenza contro le donne non si è fermata. Martedì 5 dicembre, a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, una donna di 50 anni è stata vittima di un terribile attacco con l’acido da parte del suo ex-marito, un uomo di 48 anni con un passato di reati.

L’Orrore dell’Aggressione

L’uomo, Saro Gioacchino Morgana secondo alcune fonti, non aveva accettato la fine della loro relazione. La donna aveva denunciato ripetute violenze e, nei mesi scorsi, era stata trasferita in una comunità protetta per proteggersi. Tuttavia, martedì scorso si era recata nell’abitazione coniugale per recuperare alcuni effetti personali. È lì che è stata brutalmente aggredita dall’ex-marito, che le ha gettato dell’acido in faccia.

La Fuga e l’Arresto dell’Aggressore

In seguito all’attacco, la donna è riuscita a fuggire e a cercare aiuto dai vicini. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, e la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni gravi, ma al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulla sua salute. Nel frattempo, l’aggressore, anch’esso ferito durante la colluttazione, è stato arrestato e condotto al centro Grandi ustioni dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania. L’uomo è accusato di lesioni personali gravissime.





Questa terribile aggressione sottolinea l’urgente necessità di affrontare e combattere la violenza contro le donne, un problema che persiste in modo allarmante nella società odierna.