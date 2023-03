“Il mio nipotino…”. Aurora Ramazzotti diventa madre, la risposta di Eros Ramazzotti: le sue dichiarazioni

Il 30 marzo Aurora Ramazzotti ha accolto con gioia il suo primo figlio, Cesare! Nonno Eros Ramazzotti era felicissimo, ma ha aspettato il giorno successivo per condividere con il mondo la sua immensa felicità.

La reazione estatica di Michelle Hunziker alla nascita del neonato è stata immediata: ha dichiarato che è stato il giorno più bello della sua vita, secondo solo ai giorni in cui ha dato il benvenuto alle sue figlie. Ora, però, la cantante ha davvero rubato la scena!

Da quando Aurora Ramazzotti è diventata mamma, l’attenzione nei confronti di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è aumentata a dismisura. Purtroppo, l’influencer è stata oggetto di aspre critiche da parte di alcuni, con commenti come “E vai ke ora i 3 nonni devono mettere le mani sulla borsetta……”, “Che nome di merda”, “Nove mesi per un nome di merda” e “Meno male, speriamo che ora la smetta di rompere i co***”. Persino Caesar lo ha chiamato per scoraggiare il padre dal fare una canzone sull’argomento. È davvero straziante assistere a tanta animosità nei confronti di Aurora e della sua famiglia.

La reazione di Eros Ramazzotti nei confronti della madre di sua figlia Aurora è stata di appassionata gioia!

L’emozione era palpabile quando Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta! Eros Ramazzotti ha condiviso una commovente foto della mano del nipotino appena nato, accompagnata da una toccante didascalia. Anche la figlia Sara, che è molto amica di Aurora, ha condiviso un messaggio accorato: “Le mie più care amiche hanno dato il benvenuto al mondo a un bellissimo bambino – benvenuto Cesare, la tua zia ti vuole già tanto bene!”.

La mattina di venerdì 31 marzo, Eros era felicissimo di dare il benvenuto al suo primo nipotino, Cesare, nel mondo! “La vita è così meravigliosa”, ha esclamato, “il futuro è nelle tue mani!”. Ha postato tre cuori, due rossi e uno blu, per esprimere la sua immensa gioia e passione. Nonostante alcuni commenti negativi, innumerevoli utenti hanno fatto gli auguri alla famiglia.

Alla nascita delle mie figlie, posso proclamare con orgoglio che oggi è il giorno più bello della mia vita. Benvenuto Cesare! Anche Striscia la Notizia mi fa i suoi più sentiti auguri per l’ingresso nel club dei nonni all’età di 46 anni!