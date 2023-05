“Il miracolo 10 minuti dopo la morte”. Paolo Brosio, il racconto da brividi sulla mamma Anna

Paolo Brosio ha perso la sua adorata madre, Anna Marcacci Brosio, il 18 aprile scorso, a 102 anni. La donna aveva avuto problemi di salute pochi giorni prima del suo compleanno, ed era stata ricoverata in ospedale. Nonostante si fosse ripresa, a causa della sua età avanzata ha avuto un malore e si è spenta nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.

Paolo Brosio, fervente credente, ha rilasciato un’intervista ai Lunatici, nella quale ha parlato del suo grande amore per la madre e di un evento che ha interpretato come un miracolo. Brosio ha raccontato di aver assistito alla morte della madre da una telecamerina su Whatsapp, mentre si trovava a Brescia, lontano dall’ospedale. A distanza di soli dieci minuti, ha ricevuto l’autorizzazione per avviare un progetto di soccorso per tutte le etnie e le religioni in Erzegovina, dove lavora da cinque anni.

Secondo Brosio, il progetto è stato avviato grazie all’intercessione della madre Anna, che ha “tirato per la giacca la Madonna” subito dopo essere “volata in cielo”. Lui crede che la madre abbia fatto partire il cantiere, che sarà la più grande opera di Medjugorje, e che aiuterà 90.000 persone di tutte le etnie e religioni. Brosio ha detto di credere nella provvidenza divina e che la sua madre lo ha aiutato da lassù.

Nonostante il dolore devastante provato nei primi giorni dopo la morte della madre, Brosio si è affidato alla sua fede e alla preghiera per trovare conforto. Ha detto che la preghiera è un balsamo che porta consolazione e che talvolta ha avuto l’impressione che la madre camminasse ancora in casa.

La perdita di una madre è un evento doloroso per chiunque, ma Paolo Brosio ha trovato la forza di andare avanti grazie alla sua fede e all’interpretazione di un evento come un miracolo che gli ha fatto sentire la presenza della madre ancora accanto a lui.