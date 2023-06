"Il miracolo a dieci minuti dalla morte: Paolo Brosio e il potere divino dopo la perdita della mamma Anna" - Controcopertina

Paolo Brosio rivela una storia da brividi che si è verificata poco dopo la morte della sua amata madre

Il dolore per la recente perdita dell’adorata madre ancora affligge Paolo Brosio. Anna Marcacci Brosio aveva festeggiato il suo 102º compleanno il 7 aprile. Nata a Marina di Pisa, la donna viveva a Vittoria Apuana, in Versilia, insieme al figlio Paolo. Pochi giorni prima del suo compleanno, Anna aveva avuto problemi di salute che avevano richiesto il ricovero in ospedale. Nonostante si fosse ripresa, a causa dell’avanzare dell’età, ha purtroppo avuto un improvviso malore. La sua morte è avvenuta il martedì 18 aprile presso la clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.

Il miracolo dopo la morte della madre

Paolo Brosio, un fervente credente, ha condiviso una straordinaria storia accaduta poco dopo la morte di sua madre, Anna. Ha descritto l’evento come un vero e proprio miracolo. Nonostante non fosse presente in ospedale al momento della sua dipartita, Paolo ha affermato di aver visto il suo ultimo respiro tramite una telecamerina su WhatsApp. Incredibilmente, appena dieci minuti dopo che sua madre ha lasciato questo mondo, Paolo ha ricevuto l’autorizzazione per aprire un cantiere in Erzegovina, dedicato a un pronto soccorso che beneficerà persone di tutte le etnie e religioni. Paolo ha dedicato gli ultimi cinque anni a questo progetto e crede fermamente che sia stata sua madre ad intercedere per farlo avviare. Secondo lui, appena Anna è arrivata in cielo, ha immediatamente chiamato l’attenzione della Madonna e ha lavorato per dare il via al cantiere. Il giorno successivo, il cantiere era già operativo con 19 lavoratori impegnati nella realizzazione della più grande opera di Medjugorje. Questo progetto ambizioso avrà un impatto significativo, aiutando 90.000 persone di diverse etnie e religioni. Paolo ritiene che sua madre sia andata in paradiso e che l’abbia ispirato ad iniziare questa grande opera, sostenendolo con la provvidenza divina. Finora, il cantiere ha già realizzato la prima soletta di cemento armato.

La forza della fede

I primi giorni senza la sua amata madre sono stati estremamente difficili per Paolo Brosio. Ha sperimentato un dolore devastante e un senso di vuoto profondo che non si sarebbe mai aspettato. Tuttavia, la sua fede ha giocato un ruolo fondamentale nel fornirgli conforto e consolazione durante questo periodo. Paolo ha trovato nella preghiera un balsamo per l’anima e ha persino rivelato di essersi alzato di scatto alcune notti, avvertendo la presenza della madre che sembrava camminare per casa.

Paolo Brosio, nonostante il dolore per la perdita della madre, condivide una storia straordinaria che considera un autentico miracolo. La sua testimonianza sulla visione del respiro finale di sua madre e l’inaspettata autorizzazione per il cantiere in Erzegovina sono eventi che hanno rafforzato la sua fede e l’hanno riempito di speranza per il futuro.