Il Mistero si addensa: scomparsa Kataleya, famiglia lancia accuse - Controcopertina

Il caso della piccola Kataleya Mia Chicllo Alvarez, scomparsa a Firenze, si infittisce tra indagini, parole choc della famiglia e perquisizioni.

Il Caso della Scomparsa di Kataleya

Il 10 giugno una notizia ha scosso la città di Firenze: la scomparsa della piccola Kataleya Mia Chicllo Alvarez, una bambina di appena 5 anni. La bambina è stata vista l’ultima volta nelle vicinanze dell’ex hotel in via Maragliano. Da quel momento, le ricerche sono continuate senza sosta.

Aggiornamenti dalle Autorità

Il Generale Gabriele Vitagliano, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Firenze, ha rilasciato una dichiarazione riguardo lo stato delle indagini:

“Le indagini sono a 360 gradi – spiega – Non abbiamo nessun elemento al momento che ci fa propendere per una pista piuttosto che per un’altra. Tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella del rapimento da parte di adulti o l’allontanamento. Nello stabile sono state effettuate due perquisizioni, una la scorsa notte e una stamani ma non ci sono tracce della bambina”.

Parole Accorate dalla Famiglia

Dalla famiglia della piccola emergono parole che alimentano ulteriormente il mistero.

Testimonianza della Cugina della Madre

La cugina della madre di Kataleya non ha nascosto la sua frustrazione quando ha detto:

“Io so che qualcuno ha visto, ma non vuole parlare. Qui tutti si conoscono, ci sono tanti bambini che giocano. E genitori e adulti si conoscono tutti. I vicini dicono di non aver visto nulla: è impossibile”.

Questa testimonianza segue quella di Katherine, la madre di Kataleya.

Dichiarazioni della Madre

In un’intervista al TG1, Katherine ha dichiarato con voce rotta dall’emozione:

“È impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l’ha presa e l’ha portata via”.

Inoltre, ha fatto riferimento a una famiglia di origine peruviana che vive nello stesso palazzo.

“Abbiamo litigato con delle persone. Volevano occupare le nostre stanze, ai carabinieri ho fatto i loro nomi. Ci siamo barricati dentro. C’è stata una rissa, un uomo ubriaco è volato dalla finestra. Hanno provato a dare la colpa a mio fratello ma lui non c’entra niente. È caduto da sola. Qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. So che Kata è in pericolo. Non se la devono prendere con lei. Questi sono problemi dei grandi”.

La polizia sta tenendo conto di queste dichiarazioni nelle indagini.

In Sintesi

Kataleya Mia Chicllo Alvarez, una bambina di 5 anni, è scomparsa il 10 giugno a Firenze.

Le autorità conducono indagini a 360 gradi, senza escludere alcuna pista.

La famiglia della bambina lancia accuse e sottolinea l’impossibilità che Kataleya si sia allontanata da sola.

La comunità di Firenze è sconvolta e in attesa di risposte. La speranza è che la piccola Kataleya possa essere ritrovata sana e salva il prima possibile.